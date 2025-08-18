Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, most dől el Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Sikerült elérni az áttörést Donald Trumpnál? - Nem kizárt, hogy amerikai katonák mennek Ukrajnába
Javában zajlanak az egyeztetések a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt, melyet ebben a cikkben percről perce követünk. Az esemény során Donald Trump amerikai elnök többször is kimondta: Ukrajna a háború után erős biztonsági garanciákat fog kapni és azt sem zárta ki, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába.
Mi volt eddig a lényeg?
Lement a Trump-Zelenszkij csúcs első, sajtónyilvános köre, az egyeztetések most privátban folytatódnak zárt ajtók mögött, majd lesz egy beszélgetés az EU / NATO vezetőivel is.
Az esemény eddigi legfontosabb tanulságai:
- Trump erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, lehet, hogy még amerikai katonák is mennének, ha vége a háborúnak.
- Trump szeretne egy orosz-amerikai-ukrán találkozót, ami szerinte érdemben előre fogja mozdítani a háború lezárását.
- Zelenszkij folyamatosan hálálkodott az amerikai és európai segítségért.
- Zelenszkij említette, hogy nem lesznek háború alatt választások Ukrajnában, ez láthatóan nem tetszett Trumpnak, de nem lett belőle komoly szóváltás. Az egyeztetés egyébként eddig incidens nélkül lement.
- Az ukrán elnök zakóban ment a Fehér Házba, meg is dicsérte a riporter, aki múltkor tiszteletlenséggel vádolta.
Vége az első körnek
Trump és Zelenszkij elvonultak, a sajtónyilvános programnak egyelőre vége.
A két vezető hamarosan az EU és a NATO vezetőivel egyeztet majd, ezután várhatón folytatódik a nyilvános program.
Trump felhívja Putyint
Az amerikai vezető tájékoztatni akarja az orosz elnököt a Zelenszkij-meeting fejleményeiről, fel is hívja, ha vége a mostani meetingnek. Ezután reméli, hogy háromoldalú orosz-ukrán-amerikai találkozó lesz.
Lehet, hogy lesz háromoldalú találkozó, lehet, nem, ha nem lesz, a háború folytatódik.
Trump most belügyi dolgokról beszél
Az amerikai elnök levélszavazásról, illegális bevándorlásról beszél, az ukrán elnök csöndben hallgatja Trump eszmefuttatását.
Nem lesznek választások Ukrajnában
Erről Zelenszkij elnök beszélt. Azt mondta, a választásokat lehetetlen kivitelezni, amíg nincs legalább egy tűzszünet.
Trump ezzel kapcsolatosan láthatóan annyira nincs kibékülve: vissza is kérdezett, hogy "nem lesznek választások akkor, ha a következő három és fél évben nincs béke?"
A témát ezután elviccelték, nem lett konfliktus belőle.
Trump a tűzszünetről
Szerintem nem kell tűzszünet. Ha megnézik azt a hat ügyletet, amit lezártam idén, minden esetben háború volt, nem volt tűzszünet. Tudom, hogy ez jó lenne, de értem, stratégiai szempontból egyik vagy másik ország miért nem akarja ezt. Itt a tűzszünet és újraépítenek, újraépítenek, lehet, ezt nem akarják"
- mondta Donald Trump a tűzszünetről.
Ez Oroszország hivatalos álláspontja: azt mondják, azért nem akarnak tűzszünetet, mert Ukrajnát feltöltenék fegyverekkel az ország európai szövetségesei. Amúgy Trump által említett "lezárt" háborúk egyik esetében sem történt hivatalos békekötés.
Ismét előkerült az öltönytéma
Megdicsérte Zelenszkij öltönyét a riporter, Brian Glenn, aki februárban felkérdezte amiatt, mert melegítőben lépett be a Fehér Házba.
Trump szintén megdicsérte a kijevi vezetőt, aki erre odaszúrt a riporternek.
Ön viszont még mindig ugyanazt az öltönyt viseli. Én megváltoztam, maga nem."
Zelenszkij: le akarjuk zárni a háborút
Az ukrán elnök arról beszélt, hogy kész diplomatikus eszközökkel lezárni a háborút, de nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hajlandó-e tovább harcolni, illetve hogy kész-e lemondani területekért a béke érdekében.
Még egy kicsi a biztonsági garanciákról
Az amerikai elnök későbbre ígért több információt az Ukrajnának biztosított "biztonsági garanciákkal" kapcsolatosan - nem zárta ki, hogy akár amerikai katonákat is küldhet ukrán földre, ha lezárult a háború.
Arra is kitért, hogy nem szeretne tűzszünetet, a háború végét szeretné látni.
Trump elismerte, hogy tévedett
Trump arról is beszélt, hogy "hat háborút zárt le," de tévedett azzal kapcsolatosan, hogy könnyű lesz lezárni az orosz-ukrán konfliktust.
Azt hittem, lehet, ez lesz a legkönnyebb, de nem ez a legkönnyebb, ez elég nehéz. Ennek sok oka van és sok ideig fogunk beszélni róla.
Trump: Ukrajna biztonsági garanciákat kap
"Sok segítséget kap majd" Ukrajna majd biztonságának garantálásához, az ország Amerikától is kap majd garanciákat, hogy Oroszország ne támadhasson még egyszer - mondta Trump.
Konkrétumokat a tervezett garanciákról nem osztott meg.
Trump: még nem lesz vége, de Putyin békét akar
Az amerikai elnök azt mondta: úgy látja, Putyin le akarja zárni az ukrajnai háborút és ő segít Ukrajnának és Oroszországnak is rendezni konfliktusukat.
Elmondta: ez az egy találkozó még nem fog békét hozni önmagában, de úgy látja, folyamatos az előrelépés.
Hozzátette:
ha megvalósul az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás, ennek már jó esélye van lezárni a háborút.
Trump háromoldalú találkozót szeretne
Az amerikai elnök úgy látja, ha minden jól alakul, a következő lépés egy orosz-ukrán-amerikai csúcs lehet, ahol érdemi lépések történnek a háború lezárása felé.
A találkozót Zelenszkij is támogatja.
Zelenszkij: köszönöm, köszönöm, köszönöm
Tanulva a februári találkozó hibáiból, az ukrán elnök hosszas köszönetnyilvánítással kezdte a tárgyalást a Fehér Házban. Köszönetet mondott Trump elnöknek, illetve az elnök feleségének is, aki levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt.
Megkezdődött a tárgyalás
Donald Trump és Zelenszkij elnök kezet ráztak, pózoltak egy-két közös fotó erejéig, majd elvonultak tárgyalni.
Öltöny és térképek
Zelenszkij elnök öltönyben - pontosabban fekete zakóban, ingben, vászonnadrágban van, nyakkendőt nem visel.
Térképek is vannak az ukrán delegációnál - vélhetően ezt azért vitték Amerikába, mert egyes források szerint Putyin a múlt héten Alaszkában történelmi térképekkel próbálta bizonyítani, hogy "Ukrajna mesterséges állam."
Megérkezett Zelenszkij
Az ukrán vezetőt személyesen fogadta Donald Trump elnök a Fehér Házban.
Hamarosan jön Zelenszkij
Az ukrán elnök elhagyta az ukrán nagykövetség épületét és úton van a Fehér Házba. A tárgyalás Trump elnökkel hamarosan kezdődik.
Hivatalosan egyébként magyar idő szerint 19:10-kor (tehát most) kezdődne az egyeztetés, de úgy fest, van egy kis csúszás.
Megérkeztek a Fehér Házba az európai vezetők
Mindenki megérkezett, aki Zelenszkij elnököt tervezi támogatni a Trumppal való találkozó során.
A tárgyalások várhatóan 7 óra után kezdődnek, először Trump és Zelenszkij között.
Az ukrán vezető még nincs jelen.
Zelenszkij: készen állunk a tűzszünetre
"Elsődleges célunk a megbízható és tartós béke Ukrajna és egész Európa számára. Fontos, hogy minden találkozónk ehhez az eredményhez mutasson. Megértjük, hogy nem várhatjuk el Putyintól, hogy önként lemondjon az agresszióról és az újabb hódítási kísérletekről. Ezért a nyomásnak működnie kell, mégpedig közös nyomásnak - az Egyesült Államok és Európa részéről, valamint a világ minden olyan emberétől, aki tiszteletben tartja az élethez való jogot és a nemzetközi rendet.
Véget kell vetnünk a gyilkosságoknak, és köszönetet mondok partnereinknek, akik végső soron egy megbízható és méltóságteljes béke megteremtésén dolgoznak. Finnország, az Egyesült Királyság, Olaszország, az Európai Bizottság és a NATO főtitkárának vezetőivel együtt egyeztettük álláspontunkat a Trump elnökkel való találkozó előtt."
Ukrajna készen áll a valódi tűzszünetre és egy új biztonsági architektúra létrehozására. Békére van szükségünk.
- ezt írta ki X-oldalára Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij.
Mekkora esélye lehet annak, hogy hamarosan béke lesz?
Sajnos nem sok.
Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan békekövetelményeket támasztott Ukrajnával szemben, melyet Kijev elfogadhatatlannak tart - nem akarják odaadni a Donbasz nem megszállt területeit, ez egészen biztos, de nem lesz újra államnyelv az orosz sem.
Ma kemény tárgyalás várható - az európai vezetők vélhetően arról próbálják majd meggyőzni Donald Trump elnököt, hogy fontos fenntartani, sőt fokozni Ukrajna támogatását, Trump viszont vélhetően azzal érvel majd, hogy ha nem kötnek gyorsan békét, később csak rosszabb lesz a helyzet.
Már majdnem mindenki a Fehér Házban
Az olasz, finn, brit vezetők, a NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen már a Fehér Házban vannak.
Elkezdtek érkezni az európai vezetők
A NATO és az európai országok vezetői elkezdtek érkezni a Fehér Házba, először Mark Rutte NATO-főtitkárt fogadták.
Hamarosan megérkezik várhatóan még
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
- Friedrich Merz német kancellár és
- Alexander Stubb finn elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvileg nem együtt érkezik majd az európai vezetőkkel, a legfrissebb tervek szerint őt budapesti idő szerint este 7-kor fogadja majd Trump elnök.
Bell: "ha Putyin tanácsadója lennék, azt mondanám, támadjon tovább"
Oroszország részéről nem sok értelme van a katonai műveletek leállításának, így egyelőre nem várható a háború befejezése sem – véli Sean Bell, a Sky News biztonságpolitikai szakértője.
Trump: le fogom zárni a háborút
"6 háborút zártam le 6 hónap alatt, az egyik potenciális nukleáris katasztrófa volt, közben azt olvasom és hallom a Wall Street Journalen és máshol, akiknek fogalmuk sincs semmiről, hogy mindent rosszul csinálok az orosz-ukrán KÁOSZBAN, ami Álmos Joe Biden háborúja, nem az enyém."
Én azért vagyok itt, hogy lezárjam, ne elhúzzam.
Eleve SOHA nem történt volna ez meg, ha én lettem volna az elnök. Pontosan tudom, mit csinálok és nem kell az olyan emberek segítsége, akik ezeken az ostoba konfliktusokon dolgoztak éveken át és soha semmit nem tudtak tenni azért, hogy lezárják őket. Ők "OSTOBA" emberek, akiknek nincs meg a magukhoz való eszük, intelligenciájuk, nem értenek semmit és csak nehezebbé teszik az O/U katasztrófa MEGOLDÁSÁT."
Az én pehelysúlyú és irigy kritikusaim ellenére meg fogom oldani - mindig megoldom!!!
"DJT elnök"
- ezt írta ki Truth Socialre az amerikai elnök röviddel a Zelenszkijjel való találkozó előtt.
Zelenszkij megszólalt a Kellogg-gal való találkozó után
"Köszönöm Kellogg tábornoknak a találkozót és a közös munkát. Trump elnök meghívta Ukrajnát és más országokat ma Washingtonba - ez az első ilyen találkozó ebben a formában és ezért nagyon komoly dolog. Ha egyetlen európai ország békéjéről tárgyalunk, egész Európa békéjéről tárgyalunk. Készen állunk a közös munka folytatására, mellyel szavatolni tudjuk a háború lezárását és a közös biztonsági stabilitást. Ezek a fő témák. Múlt éjjel az oroszok folytatták a városaink támadását - két gyerek meghalt, egy tucat ember megsérült. Az emberek egyszerűen aludtak, amikor az orosz hadsereg több tucat támadást indított a városaink ellen. Megbeszéltük a harctéri helyzetet és az erős diplomáciai képességeinket - Ukrajnáét és Európáét, együtt Amerikával."
Oroszország csak erővel kényszeríthető bele a békébe és Trump elnök elég erős ehhez.
Mindent meg kell tennünk, hogy béke legyen. Köszönöm!" - ezt írta ki Zelenszkij-elnök a Donald Trump Ukrajna-ügyi tárgyalójával folytatott megbeszélés után.
Lesz Zelenszkij elnökön öltöny?
A tavaszi Trump-Zelenszkij csúcs csúnya kudarccal ért véget, sajtóhírek szerint azért, mert Zelenszkij nem öltönyben ment a Fehér Házba és ezen Trump felháborodott.
Az Axios úgy tudja, Zelenszkij vesz majd fel zakót és inget is, nyakkendőt viszont nem tervez húzni.
Az ukrán elnök egyébként pulóverben szállt le a gépéről és Kellogg tábornokkal pólóban rázott kezet.
Már mindenki Amerikában van
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gépe, valamint az őt kísérő európai vezetők már megérkeztek Washingtonba, a találkozó hamarosan elkezdődik.
Zelenszkij már egyeztetett Keith Kellogg-gal, Donald Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalójával is, akik sajtófotók alapján barátságos hangnemben beszélgettek egymással.
A Trump-Zelenszkij csúcs várhatóan 18:15-kor kezdődik budapesti idő szerint.
Hamarosan kezdődik a Trump-Zelenszkij csúcs - Percről percre tudósításunk a Fehér Ház eseményeiről
Várhatóan ma fél hétkor kezdődik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető is részt vesz, akik az ukrán álláspontot akarják megtámogatni. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, nem kizárt, hogy a fő téma az lesz, hogy meggyőzze Zelenszkijt arról, hogy engedje el a Donbaszt biztonsági garanciákért és az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.
Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images
