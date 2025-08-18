  • Megjelenítés
Éppen saját magát lövi lábon a Nyugat? – Ugyanarra fáj a foga Moszkvának, mint Kijevnek
Éppen saját magát lövi lábon a Nyugat? – Ugyanarra fáj a foga Moszkvának, mint Kijevnek

Portfolio
Mihail Uljanov, Oroszország állandó képviselője a Bécsben székelő nemzetközi szervezeteknél a Telegram-csatornáján kijelentette, a Nyugatnak Oroszország számára is ugyanolyan megbízható biztonsági garanciákat kellene nyújtania, mint amilyeneket Ukrajnának ígért - számol be az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Számos EU-vezető hangsúlyozza, hogy a jövőbeli békemegállapodásnak megbízható biztonsági garanciákat kell biztosítania Ukrajna számára. Oroszország egyetért ezzel. De minden joga megvan ahhoz, hogy elvárja, hogy Moszkva is hatékony biztonsági garanciákat kapjon

- írta Uljanov.

Az orosz diplomata szerint a Nyugat hibát követ el azzal, hogy nem kezdeményez ilyen jellegű tárgyalásokat Oroszországgal. Hangsúlyozta, ezeknek a garanciáknak "sokkal megbízhatóbbnak" kell lenniük, mint a NATO keleti irányú bővítésével kapcsolatos "hírhedt ígéretek".

Tegnap az Ukrajna nyugati partnereiből álló "tettre készek koalíciója" egy virtuális találkozót követően megerősítette, hogy kész többnemzetiségű "biztosító erőt" küldeni Ukrajnába, amint a harcok véget érnek.

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja vasárnap arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök a pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára:

Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna 152 mm Howitzer 2A65 Msta-B
Globál
