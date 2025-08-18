Erőteljes üzenetet küldött Zelenszkij Moszkvának: "be kell fejezni a háborút!"

A hamarosan Donald Trumppal tárgyaló Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán "demonstratív jellegűnek" és "cinikusnak" nevezte Oroszország támadásait, mivel Moszkva tudja, hogy "ma Washingtonban tárgyalás zajlik a háború befejezéséről."

Mindenki méltóságteljes békét és valódi biztonságot keres. És éppen ebben a pillanatban az oroszok támadják Harkivot, Zaporizzsját, a Szumi régiót és Odesszát, lakóépületeket és polgári infrastruktúránkat rombolva

- fogalmazott az ukrán elnök az X-en, kiemelve, hogy hét ember meghalt egy harkivi dróntámadás következtében, de Zaporizzsját is légicsapás érte.

This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 https://t.co/p62L8tAKx5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Zelenszkij ezután azt írta, "Odesszában is történt egy szándékos orosz támadás egy azerbajdzsáni vállalat tulajdonában lévő energetikai létesítmény ellen, ami azt jelenti, hogy ez a támadás nemcsak ellenünk, hanem kapcsolataink és energiaellátásunk biztonsága ellen is irányult."

Az orosz háborús gépezet mindennek ellenére továbbra is életeket pusztít. Putyin demonstratív jellegű gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán és Európán, valamint hogy megalázza a diplomáciai erőfeszítéseket

- vélekedett az ukrán elnök, aki szerint pont ezért kérnek segítséget, ezért van szükség megbízható biztonsági garanciákra és ezért nem szabad megjutalmazni Oroszországot.

A háborút be kell fejezni. És Moszkvának kell meghallania a „stop” szót

- zárta gondolatait Zelenszkij.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images