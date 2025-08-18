  • Megjelenítés
Erőteljes üzenetet küldött Zelenszkij Moszkvának:
Globál

Erőteljes üzenetet küldött Zelenszkij Moszkvának: "be kell fejezni a háborút!"

Portfolio
A hamarosan Donald Trumppal tárgyaló Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán "demonstratív jellegűnek" és "cinikusnak" nevezte Oroszország támadásait, mivel Moszkva tudja, hogy "ma Washingtonban tárgyalás zajlik a háború befejezéséről."

Mindenki méltóságteljes békét és valódi biztonságot keres. És éppen ebben a pillanatban az oroszok támadják Harkivot, Zaporizzsját, a Szumi régiót és Odesszát, lakóépületeket és polgári infrastruktúránkat rombolva

- fogalmazott az ukrán elnök az X-en, kiemelve, hogy hét ember meghalt egy harkivi dróntámadás következtében, de Zaporizzsját is légicsapás érte.

Zelenszkij ezután azt írta, "Odesszában is történt egy szándékos orosz támadás egy azerbajdzsáni vállalat tulajdonában lévő energetikai létesítmény ellen, ami azt jelenti, hogy ez a támadás nemcsak ellenünk, hanem kapcsolataink és energiaellátásunk biztonsága ellen is irányult."

Az orosz háborús gépezet mindennek ellenére továbbra is életeket pusztít. Putyin demonstratív jellegű gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán és Európán, valamint hogy megalázza a diplomáciai erőfeszítéseket

- vélekedett az ukrán elnök, aki szerint pont ezért kérnek segítséget, ezért van szükség megbízható biztonsági garanciákra és ezért nem szabad megjutalmazni Oroszországot.

A háborút be kell fejezni. És Moszkvának kell meghallania a „stop” szót

- zárta gondolatait Zelenszkij.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

