Erőteljes üzenetet küldött Zelenszkij Moszkvának: "be kell fejezni a háborút!"

Mindenki méltóságteljes békét és valódi biztonságot keres. És éppen ebben a pillanatban az oroszok támadják Harkivot, Zaporizzsját, a Szumi régiót és Odesszát, lakóépületeket és polgári infrastruktúránkat rombolva
- fogalmazott az ukrán elnök az X-en, kiemelve, hogy hét ember meghalt egy harkivi dróntámadás következtében, de Zaporizzsját is légicsapás érte.
This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 https://t.co/p62L8tAKx5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Zelenszkij ezután azt írta, "Odesszában is történt egy szándékos orosz támadás egy azerbajdzsáni vállalat tulajdonában lévő energetikai létesítmény ellen, ami azt jelenti, hogy ez a támadás nemcsak ellenünk, hanem kapcsolataink és energiaellátásunk biztonsága ellen is irányult."
Az orosz háborús gépezet mindennek ellenére továbbra is életeket pusztít. Putyin demonstratív jellegű gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán és Európán, valamint hogy megalázza a diplomáciai erőfeszítéseket
- vélekedett az ukrán elnök, aki szerint pont ezért kérnek segítséget, ezért van szükség megbízható biztonsági garanciákra és ezért nem szabad megjutalmazni Oroszországot.
A háborút be kell fejezni. És Moszkvának kell meghallania a „stop” szót
- zárta gondolatait Zelenszkij.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
