Földrengésszerű változás jön a baloldal világhírű bástyájában: megvetheti a lábát Amerika?

A vasárnapi szavazás első fordulójában a szavazatok 91 százalékának összeszámolása alapján
- a kereszténydemokrata párti Rodrigo Paz Pereira szenátor a szavazatok 32,8 százalékát szerezte meg,
- míg a Szabadság és Demokrácia Párt színeiben induló Jorge "Tuto" Quiroga, aki 2001-2002 között már betöltötte az elnöki posztot, 26,4 százalékot kapott.
Mivel egyik jelölt sem szerzett abszolút többséget, októberben második fordulót tartanak köztük.
A BBC szerint Paz Pereira első helye hatalmas meglepetést jelent, hiszen a közvélemény-kutatások alapján Samuel Doria Medina üzletember volt a legfőbb esélyes. Paz Pereira kampánya a központi helyett a regionális kormányzatok felé történő forrásátcsoportosítást hangoztatta, és a korrupció elleni küzdelmet is kiemelten kezelte, "kapitalizmus mindenkinek, nemcsak a keveseknek" szlogennel.
A kereskedelmi kapcsolatokra tekintettel mindkét jelölt kapitalista állásponton van, ami a külföldi befektetések támogatását irányozhatja elő Bolívia számottevő lítiumkészletibe. A lítium az elektromos autók, laptopok és napelemek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevője.
Külpolitikai szempontból a kormányváltás szorosabb kapcsolatokat hozhat az Egyesült Államokkal,
miután Bolívia két évtizeden át Kínával, Oroszországgal és Iránnal került közelebbi viszonyba.
Az eredmény egyértelműen súlyos csapás az országot a 2000-es évek eleje óta szinte megszakítás nélkül irányító Mozgalom a Szocializmusért (MAS) nevű pártra.
A MAS színeiben induló Eduardo del Castillo a hatodik helyen végzett a szavazatok mindössze 3,2 százalékával. A jelenlegi elnök, a népszerűtlenné vált Luis Arce nem indult újra.
A pártot 1998 és 2024 között Evo Morales volt elnök vezette, a szocialista politikus 2006-tól és 2019-ig volt hatalmon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend
Először a kétoldalú, aztán a multilaterális tárgyalás.
Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt
Ma ülnek le európai vezetők társaságában.
Meglepő KSH statisztikák érkeztek a magyar magánegészségügyről
A vállalati biztosítások a megmentők. A Heal Partners szakértőinek elemzése.
Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban
Holnap lesznek a tárgyalások.
Szembeszállnak a kormánnyal az Air Canada légiutas-kísérői, folytatódik a sztrájk
Felszólították őket a visszatérésre.
Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust
Komoly meglepetést okozott a GDP-adat.
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért
A túszok szabadon bocsátását követelik.
Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását
Aggasztó kijelentést tett Marco Rubio.
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.