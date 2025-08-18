Földrengésszerű változás jön a baloldal világhírű bástyájában: megvetheti a lábát Amerika?

Bolíviában két kapitalista jelölt jutott tovább az elnökválasztás második fordulójába, kiejtve az országot közel két évtizede irányító baloldal képviselőit. A második fordulót október 19-én tartják.

A vasárnapi szavazás első fordulójában a szavazatok 91 százalékának összeszámolása alapján

a kereszténydemokrata párti Rodrigo Paz Pereira szenátor a szavazatok 32,8 százalékát szerezte meg,

szenátor a szavazatok 32,8 százalékát szerezte meg, míg a Szabadság és Demokrácia Párt színeiben induló Jorge "Tuto" Quiroga, aki 2001-2002 között már betöltötte az elnöki posztot, 26,4 százalékot kapott.

Mivel egyik jelölt sem szerzett abszolút többséget, októberben második fordulót tartanak köztük.

A BBC szerint Paz Pereira első helye hatalmas meglepetést jelent, hiszen a közvélemény-kutatások alapján Samuel Doria Medina üzletember volt a legfőbb esélyes. Paz Pereira kampánya a központi helyett a regionális kormányzatok felé történő forrásátcsoportosítást hangoztatta, és a korrupció elleni küzdelmet is kiemelten kezelte, "kapitalizmus mindenkinek, nemcsak a keveseknek" szlogennel.

A kereskedelmi kapcsolatokra tekintettel mindkét jelölt kapitalista állásponton van, ami a külföldi befektetések támogatását irányozhatja elő Bolívia számottevő lítiumkészletibe. A lítium az elektromos autók, laptopok és napelemek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevője.

Külpolitikai szempontból a kormányváltás szorosabb kapcsolatokat hozhat az Egyesült Államokkal,

miután Bolívia két évtizeden át Kínával, Oroszországgal és Iránnal került közelebbi viszonyba.

Az eredmény egyértelműen súlyos csapás az országot a 2000-es évek eleje óta szinte megszakítás nélkül irányító Mozgalom a Szocializmusért (MAS) nevű pártra.

A MAS színeiben induló Eduardo del Castillo a hatodik helyen végzett a szavazatok mindössze 3,2 százalékával. A jelenlegi elnök, a népszerűtlenné vált Luis Arce nem indult újra.

A pártot 1998 és 2024 között Evo Morales volt elnök vezette, a szocialista politikus 2006-tól és 2019-ig volt hatalmon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images