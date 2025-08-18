  • Megjelenítés
Földrengésszerű változás jön a baloldal világhírű bástyájában: megvetheti a lábát Amerika?
Globál

Földrengésszerű változás jön a baloldal világhírű bástyájában: megvetheti a lábát Amerika?

MTI
|
Portfolio
Bolíviában két kapitalista jelölt jutott tovább az elnökválasztás második fordulójába, kiejtve az országot közel két évtizede irányító baloldal képviselőit. A második fordulót október 19-én tartják.

A vasárnapi szavazás első fordulójában a szavazatok 91 százalékának összeszámolása alapján

  • a kereszténydemokrata párti Rodrigo Paz Pereira szenátor a szavazatok 32,8 százalékát szerezte meg,
  • míg a Szabadság és Demokrácia Párt színeiben induló Jorge "Tuto" Quiroga, aki 2001-2002 között már betöltötte az elnöki posztot, 26,4 százalékot kapott.

Mivel egyik jelölt sem szerzett abszolút többséget, októberben második fordulót tartanak köztük. 

A BBC szerint Paz Pereira első helye hatalmas meglepetést jelent, hiszen a közvélemény-kutatások alapján Samuel Doria Medina üzletember volt a legfőbb esélyes. Paz Pereira kampánya a központi helyett a regionális kormányzatok felé történő forrásátcsoportosítást hangoztatta, és a korrupció elleni küzdelmet is kiemelten kezelte, "kapitalizmus mindenkinek, nemcsak a keveseknek" szlogennel.

A kereskedelmi kapcsolatokra tekintettel mindkét jelölt kapitalista állásponton van, ami a külföldi befektetések támogatását irányozhatja elő Bolívia számottevő lítiumkészletibe. A lítium az elektromos autók, laptopok és napelemek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevője.

Külpolitikai szempontból a kormányváltás szorosabb kapcsolatokat hozhat az Egyesült Államokkal,

miután Bolívia két évtizeden át Kínával, Oroszországgal és Iránnal került közelebbi viszonyba.

Az eredmény egyértelműen súlyos csapás az országot a 2000-es évek eleje óta szinte megszakítás nélkül irányító Mozgalom a Szocializmusért (MAS) nevű pártra.

A MAS színeiben induló Eduardo del Castillo a hatodik helyen végzett a szavazatok mindössze 3,2 százalékával. A jelenlegi elnök, a népszerűtlenné vált Luis Arce nem indult újra.

A pártot 1998 és 2024 között Evo Morales volt elnök vezette, a szocialista politikus 2006-tól és 2019-ig volt hatalmon.

Kapcsolódó cikkünk

Amazóniai aranyláz: kiút az adósságválságból, pusztulás az őserdőben

Megduplázta saját fizetését a világ legnépszerűtlenebb politikusa – Nemrég még tojásokkal dobálták meg

Ez már vörös riasztás: percenként 18 focipályányi őserdő pusztul el

Évszázados, régóta elfeledett fegyverhez nyúl Donald Trump: egy egész féltekéről söpörnék ki Kínát

Kína egyre nagyobb befolyásra tesz szert az akkumulátorokban használt kulcsfontosságú nyersanyag piacán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna 152 mm Howitzer 2A65 Msta-B
Globál
Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility