Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend

A Fehér Ház vasárnapi közleménye szerint Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai megbeszélésére helyi idő szerint 13:15-kor (magyarországi idő szerint 19:15-kor) kerül sor - számol be a Reuters. Ez alapján a két országvezető először négyszemközt beszélhet, a Fehér Házba érkező európai partnerek csak ezután csatlakozhatnak. Arról nem tudni, hogy a sajtó képviselőinek mikor nyilatkozhatnak.

A kétoldalú egyeztetést követően Trump délután 3 órakor, azaz magyar idő szerint este 9-től fog részt venni az Ukrajnát támogató ("tettre kész") európai és NATO-vezetőkkel tervezett többoldalú tárgyaláson.

Vasárnap gyors egymásutánban a következő vezetők jelentették be a részvételüket:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,

az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök,

francia elnök, Friedrich Merz német kancellár,

német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök,

brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő,

olasz kormányfő, Alexander Stubb finn elnök,

finn elnök, és Mark Rutte, a NATO főtitkára.

A menetrend amerikai keleti parti idő szerint:



12:00: Az európai vezetők megérkeznek a Fehér Házba.

13:00: Trump üdvözli Zelenszkijt.

13:15: Kétoldalú találkozó Trump és Zelenszkij között.

14:15: Trump üdvözli az európai vezetőket.

15:00: Többoldalú találkozó az európai vezetőkkel.

Mint megírtuk,

az európai politikusok feltehetőleg részben azzal a céllal is csatlakoznak, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése.

Ukrajna melletti elkötelezettségükön kívül a lépés az aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington az akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet bizonyos békefeltételekbe.

Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül – utóbbiak most látszólag saját szerepüknek és álláspontjuknak is nyomatékot kívánnak adni.

