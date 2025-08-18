Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend

A kétoldalú egyeztetést követően Trump délután 3 órakor, azaz magyar idő szerint este 9-től fog részt venni az Ukrajnát támogató ("tettre kész") európai és NATO-vezetőkkel tervezett többoldalú tárgyaláson.
Vasárnap gyors egymásutánban a következő vezetők jelentették be a részvételüket:
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Friedrich Merz német kancellár,
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Giorgia Meloni olasz kormányfő,
- Alexander Stubb finn elnök,
- és Mark Rutte, a NATO főtitkára.
A menetrend amerikai keleti parti idő szerint:
12:00: Az európai vezetők megérkeznek a Fehér Házba.
13:00: Trump üdvözli Zelenszkijt.
13:15: Kétoldalú találkozó Trump és Zelenszkij között.
14:15: Trump üdvözli az európai vezetőket.
15:00: Többoldalú találkozó az európai vezetőkkel.
az európai politikusok feltehetőleg részben azzal a céllal is csatlakoznak, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése.
Ukrajna melletti elkötelezettségükön kívül a lépés az aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington az akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet bizonyos békefeltételekbe.
Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül – utóbbiak most látszólag saját szerepüknek és álláspontjuknak is nyomatékot kívánnak adni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
