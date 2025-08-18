  • Megjelenítés
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend

Portfolio
A Fehér Ház vasárnapi közleménye szerint Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai megbeszélésére helyi idő szerint 13:15-kor (magyarországi idő szerint 19:15-kor) kerül sor - számol be a Reuters. Ez alapján a két országvezető először négyszemközt beszélhet, a Fehér Házba érkező európai partnerek csak ezután csatlakozhatnak. Arról nem tudni, hogy a sajtó képviselőinek mikor nyilatkozhatnak.

A kétoldalú egyeztetést követően Trump délután 3 órakor, azaz magyar idő szerint este 9-től fog részt venni az Ukrajnát támogató ("tettre kész") európai és NATO-vezetőkkel tervezett többoldalú tárgyaláson.

Vasárnap gyors egymásutánban a következő vezetők jelentették be a részvételüket:

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
  • Emmanuel Macron francia elnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Keir Starmer brit miniszterelnök,
  • Giorgia Meloni olasz kormányfő,
  • Alexander Stubb finn elnök,
  • és Mark Rutte, a NATO főtitkára.

A menetrend amerikai keleti parti idő szerint:

12:00: Az európai vezetők megérkeznek a Fehér Házba.
13:00: Trump üdvözli Zelenszkijt.
13:15: Kétoldalú találkozó Trump és Zelenszkij között.
14:15: Trump üdvözli az európai vezetőket.
15:00: Többoldalú találkozó az európai vezetőkkel.

Mint megírtuk,

az európai politikusok feltehetőleg részben azzal a céllal is csatlakoznak, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése.

Ukrajna melletti elkötelezettségükön kívül a lépés az aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington az akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet bizonyos békefeltételekbe.

Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül – utóbbiak most látszólag saját szerepüknek és álláspontjuknak is nyomatékot kívánnak adni.

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt

Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban

Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében

Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének

Rendkívüli bejelentést tettek az európai nagyhatalmak: elképesztő diplomáciai nagyüzem készül a Fehér Házban, nemcsak Zelenszkijjel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

