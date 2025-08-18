Hazatért Magyarországra Kapu Tibor: elmondta mi vár rá a következő időszakban

Kapu Tibor, a NASA, az Axiom Space és a SpaceX együttműködésben megvalósuló küldetését végigkövettük a Portfolio-n, a felbocsátástól kezdve a csendes-óceáni landoláson át, az azt követő, még online keretek között tartott első földi sajtótájékoztatójáig.
Ahogy korábban már több interjúban is, a mai tájékoztatón is hangsúlyozott téma volt, hogy magyarország 45 év után tért vissza a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, ahol 25 kísérletett végzett el az Axiom-4 küldetés által felvitt 60 kísérlet közül. Kapu már az ISS fedélzetén megvalósuló, magyar miniszterelnökkel folytatott beszélgetésében is kifejtette, a magyar HUNOR-program által kidolgozott kísérletek "hatalmas tudományos értékűek" és az egyik legkiemeltebb terület többek között, amellyel (egy magyar fejlesztésű eszköz segítségével) ő foglalkozott az ISS-en, a sugárzásmérés, amely vizsgálatok során az űrben jelentős mértékű sugárzás élettani hatásait vizsgálja.
Mi, magyarok az ország minden tájáról, különböző intézményekből, különböző hátterekkel és tapasztalattal, de egyező céllal és hivatástudattal elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világnak
- idézte az MTI közleményében Kapu Tibor hétfőn, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elmondott szavait.
Az asztronauta azt is elmondta, hogy Magyarország, az ő két hetes űrállomáson tartózkodása alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség.
A tudományos kutatások sajátossága persze, hogy még jó pár hónapba beletelik, amíg felmutathatjuk az eredményeinket
- tette hozzá.
A sajtótájékoztatón az űrhajós elmondta, hogy a HUNOR-program keretében végzett kísérletek meghaladták a NASA kísérletek szokásos sikerességi rátáját, valamint hozzátette, hogy minden alkalommal, amikor valamilyen látványos kísérletet hajtott végre az űrállomáson, a többi fent dolgozó űrhajóstól elismerő szavakat kapott.
Újságírói kérdésekre válaszolva Kapu elmondta, hogy a jövőben is mindenképpen az űrkutatás területén maradna, egyelőre azonban nem a visszatérés foglalkoztatja, hanem hogy a következő időszakban megossza a fent megszerezett tapasztalatait. Egy jövőbeli, emberes Hold-misszió esetén
Kapu Tibor lát rá esélyt, hogy egy magyar űrhajós is az égitest felszínére léphessen és ha alkalma lenne rá, akkor ő maga is szívesen menne egy ilyen küldetésre.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
