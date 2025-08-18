Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt

Zelenszkij elnök szinte azonnal véget vethetne az Oroszországgal folytatott háborúnak, ha akarna, vagy folytathatja a harcot
- írta Trump a közösségi oldalán.
Az amerikai elnök hozzátette:
Emlékezzünk, hogyan kezdődött. Nincs visszaút az Obama által átadott Krímhez (12 évvel ezelőtt, egyetlen puskalövés nélkül) és UKRAJNA NEM LÉPHET BE A NATO-BA. Bizonyos dolgok soha nem változnak!!!
Trump egyszóval megerősítette, hogy a lehetséges béketárgyalások során Ukrajna ebben a fent említett két dologban biztos nem reménykedhet.
Mint megírtuk, Steve Witkoff amerikai különmegbízott vasárnap a CNN adásában bejelentette, hogy Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki találkozójukon
"robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára:
a NATO-tagság feltételét megkerülve Washington és Európa biztosíthat az észak-atlanti szerződés 5. cikkelyéhez hasonló védelmet Kijevnek. További részleteket egyelőre nem tudni erről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban
Holnap lesznek a tárgyalások.
Szembeszállnak a kormánnyal az Air Canada légiutas-kísérői, folytatódik a sztrájk
Felszólították őket a visszatérésre.
Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust
Komoly meglepetést okozott a GDP-adat.
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért
A túszok szabadon bocsátását követelik.
Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását
Aggasztó kijelentést tett Marco Rubio.
Áttörés közelében a világ: egy évszázad után trónfosztás jöhet
Jön az új uralkodó.
Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében
Ha ez igaz, tényleg fordulópont lehet.
Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének
Ukrajnának acél sündisznóvá kell válnia?
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.