Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Socialön igyekezett szinte az utolsó pillanatban nyomást gyakorolni a ma Washingtonba érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy kössön mihamarabb alkut az orosz-ukrán háború lezárásáról - írja a Reuters.

Zelenszkij elnök szinte azonnal véget vethetne az Oroszországgal folytatott háborúnak, ha akarna, vagy folytathatja a harcot

- írta Trump a közösségi oldalán.

Az amerikai elnök hozzátette:

Emlékezzünk, hogyan kezdődött. Nincs visszaút az Obama által átadott Krímhez (12 évvel ezelőtt, egyetlen puskalövés nélkül) és UKRAJNA NEM LÉPHET BE A NATO-BA. Bizonyos dolgok soha nem változnak!!!

Trump egyszóval megerősítette, hogy a lehetséges béketárgyalások során Ukrajna ebben a fent említett két dologban biztos nem reménykedhet.

Mint megírtuk, Steve Witkoff amerikai különmegbízott vasárnap a CNN adásában bejelentette, hogy Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki találkozójukon

"robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára:

a NATO-tagság feltételét megkerülve Washington és Európa biztosíthat az észak-atlanti szerződés 5. cikkelyéhez hasonló védelmet Kijevnek. További részleteket egyelőre nem tudni erről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images