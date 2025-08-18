Kifakadt a médiára Donald Trump jobbkeze: nincs mitől félnie Volodimir Zelenszkijnek!

A CBS-nek adott interjúban Rubio határozottan visszautasította azt a felvetést, miszerint az európai csúcsvezetők azért érkeznének Washingtonba, hogy megakadályozzák Zelenszkij megfélemlítését és belekényszerítését egy kedvezőtlen békemegállapodásba.

A külügyminiszter ezt "ostoba médianarrativának" nevezte, és kijelentette:

Heteken át dolgoztunk együtt ezekkel az emberekkel. Azért jönnek holnap, mert úgy döntöttek, hogy eljönnek. Mi hívtuk meg őket, az elnök hívta meg őket.

Rubio: [European Leaders] are not coming to keep Zelenkyy from being bullied.Brennan: What about the Oval Office meeting where Zelenskyy—Rubio: Do you know how many meetings we have had since then?Brennan: I was in Alaska watching the one with Putin where a red carpet was… pic.twitter.com/JOymdffADa https://t.co/JOymdffADa — Acyn (@Acyn) August 17, 2025

Rubio kitért azon kérdések elől, melyek azt firtatták, hogy Alaszkában nem sikerült tűzszünetről megállapodni. Ehelyett azt hangsúlyozta, hogy szerinte a pénteki Trump-Putyin csúcs közelebb vitte a feleket egy lehetséges békéhez.

Ha nem így lenne, Zelenszkij nem repülne ide, és az európaiak sem jönnének el

– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

