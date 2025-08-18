  • Megjelenítés
Kifakadt a médiára Donald Trump jobbkeze: nincs mitől félnie Volodimir Zelenszkijnek!
Kifakadt a médiára Donald Trump jobbkeze: nincs mitől félnie Volodimir Zelenszkijnek!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter cáfolta, hogy az európai vezetők azért kísérnék el Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házba, hogy megvédjék őt Donald Trump esetleges "bullyingjától", amit zaklatásként, cukkolásként fordíthatunk - közölte a Kyiv Independent.

A CBS-nek adott interjúban Rubio határozottan visszautasította azt a felvetést, miszerint az európai csúcsvezetők azért érkeznének Washingtonba, hogy megakadályozzák Zelenszkij megfélemlítését és belekényszerítését egy kedvezőtlen békemegállapodásba.

A külügyminiszter ezt "ostoba médianarrativának" nevezte, és kijelentette:

Heteken át dolgoztunk együtt ezekkel az emberekkel. Azért jönnek holnap, mert úgy döntöttek, hogy eljönnek. Mi hívtuk meg őket, az elnök hívta meg őket.

Rubio kitért azon kérdések elől, melyek azt firtatták, hogy Alaszkában nem sikerült tűzszünetről megállapodni. Ehelyett azt hangsúlyozta, hogy szerinte a pénteki Trump-Putyin csúcs közelebb vitte a feleket egy lehetséges békéhez.

Ha nem így lenne, Zelenszkij nem repülne ide, és az európaiak sem jönnének el

– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

