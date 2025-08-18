  • Megjelenítés
Látványos térképek érkeztek: szabályosan kettészakadt Európa
Látványos térképek érkeztek: szabályosan kettészakadt Európa

Portfolio
A HungaroMet látványos térképeket publikált, amelyeken látható, hogy hatalmas kontraszt alakult ki Európa időjárásában. Amíg a Skandináv-félszigeten már erősen felfrissült a levegő az elmúlt napokban, addig délen. többek között Spanyolországban még mindig 40 Celsius-fok feletti hőség tombol.

Ahogy arról már több cikkünkben is beszámoltunk, Európa egyes részeit rendkívül nagy hőhullám sújtja. Magyarországon ugyan a hétvége folyamán mérséklődött a hőség, egyes dél-európai régiókban még mindig igazi kánikula tombol. Spanyolország és Portugála egyes területeit jelenleg is kiterjedt erdőtüzek sújtják.

A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében térképeket közölt, amelyeken jól látszik, hogy a kontinensen jelenleg hatalmas hőmérséklet-különbség tapasztalható.

időjárás-európa-észak-hőmérséklet
Kép forrása: HungaroMet

"Amíg a Skandináv-félszigeten már erősen felfrissült a levegő az elmúlt napokban", és a szokásosnál néhány fokkal alacsonyabb hőmérséklet tapasztalható, addig

Spanyolországban tovább folytatódik a rekkenő hőség, sőt egyre jobban erősödik a nappali felmelegedés, Sevilla környékén 45-46 Celsius-fokot is mértek tegnap

- számolt be bejegyzésében a HungaroMet.

időjárás-európa-dél-hőmérséklet
Kép forrása: HungaroMet

A hét második felében várhatóan az Ibériai félszigeten is mérséklődik majd a forróság, azonban a hőmérséklet csúcsértékei a 30-35 Celsius-fok közötti sávban mozognak majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna 152 mm Howitzer 2A65 Msta-B
Globál
Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
