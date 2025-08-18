Látványos térképek érkeztek: szabályosan kettészakadt Európa

Ahogy arról már több cikkünkben is beszámoltunk, Európa egyes részeit rendkívül nagy hőhullám sújtja. Magyarországon ugyan a hétvége folyamán mérséklődött a hőség, egyes dél-európai régiókban még mindig igazi kánikula tombol. Spanyolország és Portugála egyes területeit jelenleg is kiterjedt erdőtüzek sújtják.
A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében térképeket közölt, amelyeken jól látszik, hogy a kontinensen jelenleg hatalmas hőmérséklet-különbség tapasztalható.
"Amíg a Skandináv-félszigeten már erősen felfrissült a levegő az elmúlt napokban", és a szokásosnál néhány fokkal alacsonyabb hőmérséklet tapasztalható, addig
Spanyolországban tovább folytatódik a rekkenő hőség, sőt egyre jobban erősödik a nappali felmelegedés, Sevilla környékén 45-46 Celsius-fokot is mértek tegnap
- számolt be bejegyzésében a HungaroMet.
A hét második felében várhatóan az Ibériai félszigeten is mérséklődik majd a forróság, azonban a hőmérséklet csúcsértékei a 30-35 Celsius-fok közötti sávban mozognak majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
