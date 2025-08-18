  • Megjelenítés
Még csak a szavazatok harmadát számolták meg, de a piac ráugrott a csőd szélén tántorgó országra
Globál

Még csak a szavazatok harmadát számolták meg, de a piac ráugrott a csőd szélén tántorgó országra

Portfolio
A bolíviai nemzetközi kötvények rekordmagasságba emelkedtek, miután a hivatalos eredmények szerint a kormányzó szocialista párt súlyos vereséget szenvedett a választásokon.

A befektetők abban reménykednek, hogy a 2006 óta domináns baloldali párt háttérbe szorulása

segíthet Bolíviának gazdasági problémái megoldásában, az államcsőd elkerülésében, és megnyithatja az utat egy IMF-program előtt.

Az előzetes eredmények szerint a Mozgalom a Szocializmusért párt jelöltje, Eduardo del Castillo mindössze 3%-ot szerzett. A centrista Rodrigo Paz szenátor vezet 32%-kal, míg a konzervatív Jorge "Tuto" Quiroga, korábbi elnök közel 27%-kal a második helyen áll.

A 2030-ban lejáró bolíviai kötvények ára több mint 3 centtel emelkedett dollárra vetítve, 79,88 centes árfolyamon kereskedtek a Tradeweb adatai szerint. Ez folytatása annak a rallynak, amely a JPMorgan feltörekvő piaci kötvényindexének legjobban teljesítő eszközei közé emelte őket.

Ez tűnik a legjobb kimenetelnek az ország számára - legalábbis középtávon

- nyilatkozta Ajata Mediratta, a Greylock Capital Management partnere. "De a végső győztes előtt álló kihívások rövid távon ijesztőek."

A teljes hivatalos eredményeket hét napon belül hirdetik ki, és ha egyik jelölt sem szerez több mint 40%-ot, október 19-én második fordulót tartanak.

A londoni székhelyű Tellimer befektetési cég a választási eredmények után "vételre" javította a korábbi "eladási" ajánlását az ország kötvényeire vonatkozóan.

A 12 millió lakosú dél-amerikai ország súlyos gazdasági válsággal küzd, amelyet rekordalacsony devizatartalékok, négy évtizedes csúcson lévő infláció és közelgő adósságtörlesztések jellemeznek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mi történhetett Trumppal? Visszavinné Amerikát a Párizsi Klímaegyezménybe?
Globál
Radikálisan beavatkozna a választási rendszerbe Trump, eltörölné a levélben szavazást
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility