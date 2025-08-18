Még csak a szavazatok harmadát számolták meg, de a piac ráugrott a csőd szélén tántorgó országra

A befektetők abban reménykednek, hogy a 2006 óta domináns baloldali párt háttérbe szorulása
segíthet Bolíviának gazdasági problémái megoldásában, az államcsőd elkerülésében, és megnyithatja az utat egy IMF-program előtt.
Az előzetes eredmények szerint a Mozgalom a Szocializmusért párt jelöltje, Eduardo del Castillo mindössze 3%-ot szerzett. A centrista Rodrigo Paz szenátor vezet 32%-kal, míg a konzervatív Jorge "Tuto" Quiroga, korábbi elnök közel 27%-kal a második helyen áll.
A 2030-ban lejáró bolíviai kötvények ára több mint 3 centtel emelkedett dollárra vetítve, 79,88 centes árfolyamon kereskedtek a Tradeweb adatai szerint. Ez folytatása annak a rallynak, amely a JPMorgan feltörekvő piaci kötvényindexének legjobban teljesítő eszközei közé emelte őket.
Ez tűnik a legjobb kimenetelnek az ország számára - legalábbis középtávon
- nyilatkozta Ajata Mediratta, a Greylock Capital Management partnere. "De a végső győztes előtt álló kihívások rövid távon ijesztőek."
A teljes hivatalos eredményeket hét napon belül hirdetik ki, és ha egyik jelölt sem szerez több mint 40%-ot, október 19-én második fordulót tartanak.
A londoni székhelyű Tellimer befektetési cég a választási eredmények után "vételre" javította a korábbi "eladási" ajánlását az ország kötvényeire vonatkozóan.
A 12 millió lakosú dél-amerikai ország súlyos gazdasági válsággal küzd, amelyet rekordalacsony devizatartalékok, négy évtizedes csúcson lévő infláció és közelgő adósságtörlesztések jellemeznek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
