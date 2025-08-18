Még véget sem ért a Trump-Zelenszkij csúcs, az oroszok azonnal visszadobták az elnök ötletét

Oroszország ma másodszorra is kategorikusan és nyíltan elutasította a NATO-katonák Ukrajna területén való állomásoztatását.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most tárgyalnak a Fehér Házban európai vezetőkkel, az egyik fő téma a találkozón az Ukrajnának biztosított biztonsági garanciák kérdésköre. Az eseményt ebben a cikkben követjük percről percre.

Trump a találkozón többször is kijelentette, hogy erős biztonsági garanciákat akar adni Ukrajnának, mellyel el lehet rettenteni egy újabb orosz támadást a mostani háború után, még azt sem zárta ki, hogy amerikai katonákat küldene Ukrajnába.

Oroszország a felvetést nyíltan elutasította.

Nyomatékosítjuk az eddig többször is hangoztatott álláspontunkat, melynek fejében kategorikusan elutasítunk minden olyan forgatókönyvet, melyben NATO-tagállamok katonai kontingense tűnik fel Ukrajnában, ez ugyanis a konfliktus kontrollálatlan eszkalációját és kiszámíthatatlan következményeket vonna maga után

– kommentálta a fejleményt az orosz külügyminisztérium.

A biztonsági garanciák ötletét egyébként vélhetően maga Vlagyimir Putyin orosz elnök dobta be a múlt héten, Alaszkában a Trumppal való találkozón, de a Kreml ura alighanem egy semleges országokból álló nemzetközi kontingensre gondolt, az amerikai elnök viszont nekilátott egyből annak, hogy NATO-tagállamokból szervezzen békefenntartó erőt Ukrajnába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images