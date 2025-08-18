  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot az ukrán főparancsnok: új offenzívára készül Oroszország, zajlik a felkészülés
Oroszország átcsoportosítja a csapatait a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja térségébe, hogy új offenzívát indítson - jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka egy interjúban, melyet a Kyiv Independent szemlézett.

A céljuk, hogy áttörjék védelmi vonalainkat és mélyen behatoljanak a területünkre. Természetesen a végső céljuk az egész régió [elfoglalása]

- nyilatkozta Szirszkij.

Moszkva jelenleg Zaporizzsja régió területének mintegy 70%-át tartja megszállás alatt, de annak székhelye, Zaporizzsja többszázezres városa továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.

Jelenleg alacsony intenzitású hadműveletek folynak a térségben. Azonban Putyin céljainak és utasításainak megfelelően a megszállók egy erőteljes csapást próbálnak mérni, amit eredetileg egy évvel ezelőtt terveztek

- tette hozzá az ukrán főparancsnok.

Szirszkij szerint a frontvonal nehéz helyzetbe került, az oroszok Donyeckben Pokrovszk környékére és Zaporizzsja megyére összpontosítanak.

Oroszország továbbá a Dnyipropetrovszk régióban fekvő Novopavlivkánál és a donyecki Liman térségében fejtheti ki a legnagyobb nyomást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna 152 mm Howitzer 2A65 Msta-B
Globál
