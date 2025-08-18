  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij a sorsdöntő tárgyalás előtt: úgy tűnik, Trump számára is volt egy-két szava
Globál

Megszólalt Zelenszkij a sorsdöntő tárgyalás előtt: úgy tűnik, Trump számára is volt egy-két szava

Portfolio
Volodimir Zelenszkij vasárnap késő este megérkezett Washingtonba, ahol ma kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán államfő reagált Trump Krímmel kapcsolatos kijelentésére, illetve bejegyzésében kifejezte bizalmát, hogy Ukrajna erős biztonsági garanciákat kaphat - írja a CNN.

Már megérkeztem Washingtonba, holnap találkozom Trump elnökkel. Holnap európai vezetőkkel is tárgyalunk. Hálás vagyok az elnöknek a meghívásért

- írta Zelenszkij az X-en. A kétoldalú megbeszélésre a Fehér Ház Ovális Irodájában kerül sor, mielőtt Trump az európai vezetőkkel találkozna.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend

Az ukrán elnök hangsúlyozta:

Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy gyorsan és megbízhatóan véget vessünk ennek a háborúnak. És a békének tartósnak kell lennie.

Zelenszkij szerint az új biztonsági garanciáknak erősebbnek kell lenniük, mint a korábbiak, amelyek "nem működtek" — utalva a Krím 2014-es orosz annexiójára.

Természetesen a Krímet akkor sem kellett volna feladni, ahogyan 2022 után sem adták fel az ukránok Kijevet, Odesszát vagy Harkivot. Az ukránok a földjükért, a függetlenségükért küzdenek

- szögezte le Zelenszkij.

Trump az ukrán elnök posztja előtt arról írt a közösségi oldalán, hogy "nincs visszaút", Ukrajnának végleg le kell mondania az "OBAMA által átadott" Krímről,

ahogy a NATO-csatlakozás iránti vágyáról is a béketárgyalások részeként.

Kapcsolódó cikkünk

Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt

"Biztos vagyok benne, hogy megvédjük Ukrajnát, hatékonyan garantálni fogjuk a biztonságát, és népünk mindig hálás lesz Trump elnöknek, minden amerikainak és minden partnernek és szövetségesnek a támogatásukért és felbecsülhetetlen segítségükért. Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amit ő kezdett" - fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij zárásként reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok és Európa erődemonstrációja segít "Oroszországot valódi békére kényszeríteni".

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Történelmi csúcs után jön a nagy kérdés: mit hoz a héten a piacoknak Trump és Putyin kudarca?

Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend

Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bolívia_getty_stock
Globál
Földrengésszerű változás jön a baloldal világhírű bástyájában: megvetheti a lábát Amerika?
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility