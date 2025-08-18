Megszólalt Zelenszkij a sorsdöntő tárgyalás előtt: úgy tűnik, Trump számára is volt egy-két szava

Már megérkeztem Washingtonba, holnap találkozom Trump elnökkel. Holnap európai vezetőkkel is tárgyalunk. Hálás vagyok az elnöknek a meghívásért
- írta Zelenszkij az X-en. A kétoldalú megbeszélésre a Fehér Ház Ovális Irodájában kerül sor, mielőtt Trump az európai vezetőkkel találkozna.
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Az ukrán elnök hangsúlyozta:
Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy gyorsan és megbízhatóan véget vessünk ennek a háborúnak. És a békének tartósnak kell lennie.
Zelenszkij szerint az új biztonsági garanciáknak erősebbnek kell lenniük, mint a korábbiak, amelyek "nem működtek" — utalva a Krím 2014-es orosz annexiójára.
Természetesen a Krímet akkor sem kellett volna feladni, ahogyan 2022 után sem adták fel az ukránok Kijevet, Odesszát vagy Harkivot. Az ukránok a földjükért, a függetlenségükért küzdenek
- szögezte le Zelenszkij.
Trump az ukrán elnök posztja előtt arról írt a közösségi oldalán, hogy "nincs visszaút", Ukrajnának végleg le kell mondania az "OBAMA által átadott" Krímről,
ahogy a NATO-csatlakozás iránti vágyáról is a béketárgyalások részeként.
"Biztos vagyok benne, hogy megvédjük Ukrajnát, hatékonyan garantálni fogjuk a biztonságát, és népünk mindig hálás lesz Trump elnöknek, minden amerikainak és minden partnernek és szövetségesnek a támogatásukért és felbecsülhetetlen segítségükért. Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amit ő kezdett" - fogalmazott az ukrán elnök.
Zelenszkij zárásként reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok és Európa erődemonstrációja segít "Oroszországot valódi békére kényszeríteni".
Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend
Először a kétoldalú, aztán a multilaterális tárgyalás.
Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt
Ma ülnek le európai vezetők társaságában.
Meglepő KSH statisztikák érkeztek a magyar magánegészségügyről
A vállalati biztosítások a megmentők. A Heal Partners szakértőinek elemzése.
Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban
Holnap lesznek a tárgyalások.
Szembeszállnak a kormánnyal az Air Canada légiutas-kísérői, folytatódik a sztrájk
Felszólították őket a visszatérésre.
Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust
Komoly meglepetést okozott a GDP-adat.
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért
A túszok szabadon bocsátását követelik.
Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását
Aggasztó kijelentést tett Marco Rubio.
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?