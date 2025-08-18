Megszólalt Zelenszkij a sorsdöntő tárgyalás előtt: úgy tűnik, Trump számára is volt egy-két szava

Már megérkeztem Washingtonba, holnap találkozom Trump elnökkel. Holnap európai vezetőkkel is tárgyalunk. Hálás vagyok az elnöknek a meghívásért

- írta Zelenszkij az X-en. A kétoldalú megbeszélésre a Fehér Ház Ovális Irodájában kerül sor, mielőtt Trump az európai vezetőkkel találkozna.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Az ukrán elnök hangsúlyozta:

Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy gyorsan és megbízhatóan véget vessünk ennek a háborúnak. És a békének tartósnak kell lennie.

Zelenszkij szerint az új biztonsági garanciáknak erősebbnek kell lenniük, mint a korábbiak, amelyek "nem működtek" — utalva a Krím 2014-es orosz annexiójára.

Természetesen a Krímet akkor sem kellett volna feladni, ahogyan 2022 után sem adták fel az ukránok Kijevet, Odesszát vagy Harkivot. Az ukránok a földjükért, a függetlenségükért küzdenek

- szögezte le Zelenszkij.

Trump az ukrán elnök posztja előtt arról írt a közösségi oldalán, hogy "nincs visszaút", Ukrajnának végleg le kell mondania az "OBAMA által átadott" Krímről,

ahogy a NATO-csatlakozás iránti vágyáról is a béketárgyalások részeként.

"Biztos vagyok benne, hogy megvédjük Ukrajnát, hatékonyan garantálni fogjuk a biztonságát, és népünk mindig hálás lesz Trump elnöknek, minden amerikainak és minden partnernek és szövetségesnek a támogatásukért és felbecsülhetetlen segítségükért. Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amit ő kezdett" - fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij zárásként reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok és Európa erődemonstrációja segít "Oroszországot valódi békére kényszeríteni".

