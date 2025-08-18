Meister: Trump hamarosan bedobja a törülközőt, előbb-utóbb beleun az egész konfliktusba

A német külpolitikai szakértő, Stefan Meister szerint az alaszkai találkozó Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin között „az amerikai diplomácia mélypontja” volt. A Handelsblattnak úgy fogalmazott: „Putyin és Trump fogják eldönteni Ukrajna jövőjét – ez volt az üzenete ennek a csúcstalálkozónak.” A német külügyi tanács (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGPA) elemzője szerint
az orosz elnök ezzel a megbeszéléssel mindent megkapott, amit remélhetett, hiszen Trump a világpolitika második legfontosabb szereplőjeként mutatta be őt, és semmilyen bírálatot nem fogalmazott meg Ukrajna elleni háborúja miatt.
Meister hangsúlyozta, hogy az alaszkai találkozó nemcsak az optikáról szólt. Mint mondta: „Putyin biztosította, hogy ez a találkozó Ukrajna és az európaiak nélkül jöjjön létre.” Különösen kifogásolta, hogy a közös sajtótájékoztatón a szokásokkal ellentétben nem a házigazda Trump, hanem Putyin beszélt először, ráadásul a kétharmadát ő töltötte ki az időnek, kérdéseket nem engedélyeztek, és így „akadálytalanul terjeszthette a háború okairól szóló saját narratíváját.” Meister szerint
Trump teljesen hiteltelenné tette magát, és semmit nem ért el a tűzszünet irányába.
A szakértő azt is kiemelte, hogy az alaszkai csúcs egyértelműen rossz üzenetet küldött a világ többi részének. „A jelzés, hogy legitimálják Putyint, egy háborús bűnöst, aki erőszakkal tolt el határokat, végzetes. A következő lépés az lehet, hogy az Egyesült Államok feloldja a szankciókat Oroszországgal szemben” – mondta. Meister szerint Peking, Újdelhi és az egész globális Dél nagy figyelemmel követte az eseményeket.
Az európai vezetők reakcióját illetően emlékeztetett: Friedrich Merz német kancellár „jó eredménynek” nevezte a csúcstalálkozót, sőt úgy fogalmazott, hogy „egyáltalán nincs panasza” az amerikai–európai–ukrán koordinációra. Meister viszont úgy vélte:
Európa gyenge, alig van befolyása Trumpra, és végső soron nem vesz részt, amikor az európai biztonság jövőjéről döntenek. Csak tájékoztatják.
Úgy látja, az alaszkai találkozó „katasztrófa volt az európai erőfeszítések szempontjából, amelyek Ukrajna megerősítésére irányultak, és a transzatlanti kapcsolatok új mélypontját jelentette.”
A hétfői washingtoni megbeszélésekre utalva, ahol Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel találkozik, Meister szkeptikus volt. Szerinte „az Egyesült Államok sokkal könnyebben képes nyomást gyakorolni Ukrajnára, mint Oroszországra. Emiatt el tudom képzelni, hogy területi engedményeket fognak követelni.” Hozzátette: Trump korábban már azt mondta, Ukrajnának kompromisszumokat kell kötnie, például feladnia Donyeck és Luhanszk régiókat.
„Putyin négy kelet-ukrajnai területet követel, még olyanokat is, amelyeket nem ellenőriz. Trump kijelentései azt sugallják, hogy Ukrajna a gyengébb helyzetben van” – fejtette ki.
Meister összegzése szerint valójában nem is a béketárgyalások zajlanak, hiszen „Putyin nem érdekelt a békében vagy a tűzszünetben, csak időt akar nyerni.”
A német szakértő szerint az orosz hadsereg jelenleg újabb területeket hódít meg Kelet-Ukrajnában, és célja világos: „Oroszország nem békét akar, hanem Ukrajna kapitulációját.” Úgy vélte, Moszkvában arra számítanak, hogy Trump előbb-utóbb beleun az egész konfliktusba, és azt mondja majd:
Ez az ukránok és az európaiak ügye.
Címlapkép forrása: Fehér Ház/Daniel Torok
