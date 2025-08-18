  • Megjelenítés
Mi történt? Lezárták New York egyik legforgalmasabb részét
Mi történt? Lezárták New York egyik legforgalmasabb részét

A New York-i rendőrség lezárta a Times Square egy részét rendőrségi nyomozás miatt

A New York-i rendőrség hétfőn arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a Times Square területét Manhattan belvárosában "folyamatban lévő rendőrségi nyomozás miatt".

Kerüljék el a West 43rd Street és a 7th Avenue környékét Manhattanben. A környéken számítsanak mentőjárművekre és közlekedési késésekre

- közölte a rendőrség az X platformon.

Egy online közzétett légi felvétel szerint

a Hetedik sugárút két háztömbnyi szakaszát zárták le a 42. és 44. utca között.

Ez a terület - Manhattan belvárosának egyik legforgalmasabb része - hétköznap délelőttönként általában tele van járművekkel és gyalogosokkal.

A lezárt szakasz közepén található irodaház dolgozóit arra utasították, hogy húzódjanak el az ablakoktól. Sokan a 3 Times Square épület előcsarnokában gyülekeztek, a 43. utca sarkán.

A rendőrséget egyelőre nem sikerült elérni további kommentárért.

A CNN szerint a rendőrség egy vagy több fegyveres után kutat, akik három embert megöltek kilencet pedig megsebesítettek korábban Brooklynban. A hírek szerint a lövöldözés résztvevői is az áldozatok között vannak, ezért a hatóságok bandaháborúra gyanakodnak.

Forrás: Reuters

