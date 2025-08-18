Öltönyben megy Zelenszkij a Trump-találkozóra? Szinte hihetetlen, de ezen múlhat a tárgyalás

Ismét azon bukhat el a mára tervezett Trump-Zelenszkij találkozó, hogy lesz-e öltöny az ukrán elnökön, a Fehér Ház jó előre oda is telefonált az ukrán vezetőnek, hogy viseletéről érdeklődjön – tudta meg az Axios.

Emlékezetes: amikor Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban találkoztak tavasszal, amerikai médiaértesülések szerint nem kis részben azon bukott el a tárgyalás, hogy Zelenszkij nem húzott öltönyt, hanem szokásos, katonai stílusú melegítőjében ment a Fehér Házba, melyet az amerikai vezető tiszteletlennek tartott.

Most az ukrán elnök ismét a Fehér Házba tart, gépe pár perce landolt az Egyesült Államok területén.

Az Axios arról írt:

a Fehér Ház odatelefonált Zelenszkijnek, hogy óvatosan figyelmeztessék a megfelelő öltözet fontosságáról.

Az ukrán fél pedig azt válaszolta, hogy az ukrán elnök nem fog nyakkendőt húzni, de ugyanabban az „öltönyszerű” ruhában lesz, amelyet a júniusi NATO-csúcson is viselt.

Trumpot ez a viselet nem zavarta, sőt, az Axios forrásai szerint még örült is neki, mert úgy látta,

úgy néz ki, mint akinek a NATO-ban a helye, nem pedig úgy, mint egy bolond.”

„Jó lenne, ha viselne ma nyakkendőt, de nem számítunk arra, hogy fog” – mondta az Axiosnak az egyik bennfentes. Egy másik arról beszélt, hogy a nyakkendőhöz amúgy is inkább JD Vance alelnök ragaszkodna, így nem valószínű, hogy ezen megy majd el a tárgyalás.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images