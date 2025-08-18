Olyan pokoli forróság jön Európára, hogy még a földalatti áramkábelek is túlmelegednek

Az idei nyáron Európa ismét intenzív hőhullámok sorozatával küzd. Az elmúlt héten Délnyugat-Franciaországban, Horvátországban és hazánkban is sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok.
Ahogy arról már részletesen írtunk, a nyári hőhullámok idején nemcsak mi szenvedünk a forróságtól, hanem az energiarendszer is. A villamosenergia iránti kereslet a késő délutáni, esti órákban a légkondicionálók miatt megugrik, ám a kínálat pont ekkor kezd el szenvedni a szűkösségtől. Nincs szél, nem süt a nap, ráadásul új jelenségként a folyók apadnak, emiatt pedig az atom-, víz és gázerőművek termelése is csak részben érhető el. Európa - és a világ - egyre jobban megújuló alapú termelésre épülő áramhálózata gyakrabban szembesül olyan időjárási szélsőségekkel, amelyek kiszámíthatatlanná teszik a termelést, megnehezítik az ellátásbiztonság fenntartását, és extrém árakat idéznek elő.
a hitzeflaute ennek az új korszaknak az egyik legfontosabb tünete.
Az EMBER energetikai agytröszt európai politikai igazgatója, Pawel Czyak szerint a közelmúlt hőhullámai egyértelműen jelzik, hogy Európa energiarendszerének fel kell készülnie a szélsőséges hőmérsékletekre. Spanyolországban például 14 százalékkal ugrott meg az áramfelhasználás júliusban. Másrészt Czyak hozzáteszi, hogy június 28. és július 2. közötti hőhullám során Franciaország 18 atomerőművéből 17-ben csökkenteni kellett a kapacitást, ami forrásoldalon is kihívás elé állítja az áramhálózatokat.
Eközben a légkondicionáló berendezések száma drámaian növekszik: az EU-ban az 1990-es közel 7 millióról 2030-ra várhatóan több mint 100 millióra emelkedik. Olaszország messze a legnagyobb légkondicionáló-felhasználó az EU-ban, az összes légkondicionálásra fordított áramfogyasztás egyharmadát adja. Ezt az áramhálózatuk is megérzi, ugyanis július elején Olaszország több városában is áramkimaradások voltak, részben a már említett hitzeflaute jelenség miatt, részben mert a forróságban
még a földalatti áramkábelek is túlmelegednek
- csökkentve azok hatásfokát és élettartamát, extrém esetben pedig akár zárlatot vagy kábelszakadást is eredményezhet.
A szakértők úgy látják, hogy a megújuló energiaforrások segíthetnek az elektromos hálózatok alkalmazkodásában. 2025 júniusában rekordszintre ugrott a napenergia-termelés az EU-ban, ami Hollandiában a termelés több mint 40 százalékát, Görögországban pedig 35 százalékát tette ki. Ugyanakkor a júliusi hőhullámok alatt a szélenergia-termelés visszaesett. Finnországban a valaha volt leggyengébb időszakok közé tartozott, az Egyesült Királyságban pedig a szél a hét közepén az energiamix mindössze 5 százalékát adta, miközben a gáz aránya több mint egyharmadra ugrott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
