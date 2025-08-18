  • Megjelenítés
Olyat mondott Trump elnöknek Putyin, ami miatt majdnem azonnal vége lett a tárgyalásnak
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolóra vette, hogy megszakítja a tárgyalásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amikor a Kreml ura bejelentette, hogy az egész Donbaszt szeretné megkapni a háború lezárásáért cserébe – tudta meg az Axios.

Az orosz haderő a Donbaszt még mindig nem foglalta el teljesen: Luhanszk megyét már megszállták, de Donyeck kb. 80%-át ellenőrzik csak, köztük négy nagyvárost, köztük a megye de facto központjait, még nem sikerült meghódítani.

Az Axios értesülése szerint Putyin Alaszkában erőteljesen ragaszkodott ahhoz, hogy az egész Donbaszt szeretné bekebelezni, köztük azokat a részeket is, amelyeket nem foglalt el,

Trump pedig emiatt „készen állt arra, hogy elsétáljon,” vagyis berekessze a tárgyalásokat.

Ha Donyeck a téma és nincs rugalmasság, ezt nincs értelme tovább húzni”

– mondta Trump Putyinnak a lap forrása szerint.

Trump végül nem szakította meg a tárgyalásokat, ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fog egyeztetni majd, aki a Fehér Házba utazott.

Az Axios arra is kitér, hogy hírszerzési elemzések szerint októberre elfoglalhatja Oroszország Donyeck megyét, egy másik elemzés szerint ez sokkal több idő lehet.

Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Portfolio

