Olyat mondott Trump elnöknek Putyin, ami miatt majdnem azonnal vége lett a tárgyalásnak

Az orosz haderő a Donbaszt még mindig nem foglalta el teljesen: Luhanszk megyét már megszállták, de Donyeck kb. 80%-át ellenőrzik csak, köztük négy nagyvárost, köztük a megye de facto központjait, még nem sikerült meghódítani.

Az Axios értesülése szerint Putyin Alaszkában erőteljesen ragaszkodott ahhoz, hogy az egész Donbaszt szeretné bekebelezni, köztük azokat a részeket is, amelyeket nem foglalt el,

Trump pedig emiatt „készen állt arra, hogy elsétáljon,” vagyis berekessze a tárgyalásokat.

Ha Donyeck a téma és nincs rugalmasság, ezt nincs értelme tovább húzni”

– mondta Trump Putyinnak a lap forrása szerint.

Trump végül nem szakította meg a tárgyalásokat, ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fog egyeztetni majd, aki a Fehér Házba utazott.

Az Axios arra is kitér, hogy hírszerzési elemzések szerint októberre elfoglalhatja Oroszország Donyeck megyét, egy másik elemzés szerint ez sokkal több idő lehet.

