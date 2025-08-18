Radikálisan beavatkozna a választási rendszerbe Trump, eltörölné a levélben szavazást

Jelenleg zajlik egy elnöki rendelet kidolgozása, ami véget vet a levélben szavazás lehetőségének – mondta Donald Trump amerikai elnök hétfőn Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel közös tájékoztatóján. Trump szerint a levélben szavazás korrupt rendszert szül, ezért kell felszámolni.

Hétfőn napközben a közösségi médiában Donald Trump már kikelt a levélszavazás ellen, majd magyar idő szerint este az ukrán vezetővel való tárgyalása előtt kérdésre válaszolva ismét bírálta a jelenlegi választási rendszert.

Szerinte sosem lehet valódi demokrácia az országban, amíg lehetőség van levélben szavazni,

éppen ezért mindent meg fog tenni, hogy felszámolja.

Trump elmondta, hogy jelenleg kidolgozás alatt van egy elnöki rendelet jogászok segítségével a levélszavazás megszüntetéséről. Az elnök azt is megemlítette, hogy a világon sehol máshol nincs lehetőség levélben voksolni, amivel kapcsolatban a CNN megjegyzi, hogy több tucat ilyen ország van jelenleg is, ahol hasonló a rendszer. Emellett a csatorna arra is emlékeztet, hogy Trump a 2024-es választási kampányban egyenesen arra buzdította támogatóit, hogy szavazzanak levélben.

Címlapkép forrása: Shutterstock