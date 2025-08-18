Sikerült elérni az áttörést Donald Trumpnál? - Nem kizárt, hogy amerikai katonák mennek Ukrajnába

Nagyon jó védelmet fogunk nekik adni, nagyon biztonságban lesznek. Ez része ennek”

– mondta Donald Trump amerikai elnök a mai, Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel folytatott tárgyalásán, a Fehér Házban újságírói kérdésre.

Trumptól explicit meg is kérdezték ezután, hogy küld-e katonákat Ukrajnába, de az elnök kitért a válaszadás elől.

Azt mondta: Ukrajna rengeteg segítséget fog kapni Európától, hiszen Ukrajna „Európa első védvonala,” de Amerika „segíteni fog nekik”. Azt nem konkretizálta, hogy küld-e katonákat Ukrajnába, de egyértelmű nemet sem mondott.

Trump sosem mondta még ki ennyire nyilvánvalóan, hogy meg akarja adni Ukrajnának a régóta áhított „biztonsági garanciákat,” melyek ahhoz kellenének, hogy Oroszország ne támadhassa meg még egyszer a szomszédos országot, ha lezárult a háború.



Az pedig, hogy nem mondta ki egyértelműen, hogy küldene-e katonákat vagy sem, azt jelezheti, hogy az elnök minimum mérlegeli ezt az opciót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images