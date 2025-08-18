  • Megjelenítés
Sikerült elérni az áttörést Donald Trumpnál? - Nem kizárt, hogy amerikai katonák mennek Ukrajnába
Globál

Sikerült elérni az áttörést Donald Trumpnál? - Nem kizárt, hogy amerikai katonák mennek Ukrajnába

Portfolio
Javában zajlanak az egyeztetések a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt, melyet ebben a cikkben percről perce követünk. Az esemény során Donald Trump amerikai elnök többször is kimondta: Ukrajna a háború után erős biztonsági garanciákat fog kapni és azt sem zárta ki, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába.

Nagyon jó védelmet fogunk nekik adni, nagyon biztonságban lesznek. Ez része ennek”

– mondta Donald Trump amerikai elnök a mai, Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel folytatott tárgyalásán, a Fehér Házban újságírói kérdésre.

Trumptól explicit meg is kérdezték ezután, hogy küld-e katonákat Ukrajnába, de az elnök kitért a válaszadás elől.

Azt mondta: Ukrajna rengeteg segítséget fog kapni Európától, hiszen Ukrajna „Európa első védvonala,” de Amerika „segíteni fog nekik”. Azt nem konkretizálta, hogy küld-e katonákat Ukrajnába, de egyértelmű nemet sem mondott.

Trump sosem mondta még ki ennyire nyilvánvalóan, hogy meg akarja adni Ukrajnának a régóta áhított „biztonsági garanciákat,” melyek ahhoz kellenének, hogy Oroszország ne támadhassa meg még egyszer a szomszédos országot, ha lezárult a háború.

Az pedig, hogy nem mondta ki egyértelműen, hogy küldene-e katonákat vagy sem, azt jelezheti, hogy az elnök minimum mérlegeli ezt az opciót.

Kapcsolódó cikkünk

Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, most dől el Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Mi történhetett Trumppal? Visszavinné Amerikát a Párizsi Klímaegyezménybe?
Globál
Radikálisan beavatkozna a választási rendszerbe Trump, eltörölné a levélben szavazást
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility