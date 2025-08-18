Tomboló hurrikán tart az USA keleti partja felé: életveszélyes áramlásokkal fenyeget

A vihar kiterjedt szélerőssége
már most több száz kilométerre küld nagy hullámokat, veszélyes visszaáramlásokat okozva az amerikai partoknál, miközben észak felé halad.
Erin külső esősávjai már Puerto Ricót is elérték, ahol villámárvizeket és áramkimaradásokat okoztak, hétfő reggel pedig a Bahama-szigetek délkeleti részét és a Turks- és Caicos-szigeteket is elérték.
MORNING UPDATE ON THE TROPICS! 8/18Hurricane #Erin is now up to a category 4 storm again with 130 mph winds. More strengthening is expected today & peak intensity remains at 145 mph. The big question remains.. How close can this really get to the East coast? We are also… pic.twitter.com/R4lHAUb64c https://twitter.com/hashtag/Erin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Mitch West (@SCweather_wx) August 18, 2025
A hurrikán által keltett nagy hullámok kedden érik majd el az Egyesült Államok keleti partvidékének nagy részét és Bermudát, a körülmények várhatóan a hét közepéig tovább romlanak.
Bár Erin várhatóan távol marad a partoktól, a visszaáramlások és a magas hullámok miatti életveszély a strandokon nagyon is valós
- figyelmeztetett az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat.
Észak-Karolinában, a Dare megyében található Outer Banks térségében vasárnap helyi szükségállapotot hirdettek. Az előrejelzések szerint a parti áradások és a tenger kiöntése várhatóan már kedden megkezdődik, és csütörtökig folytatódik.
Bermuda szintén az Erin hatása alá kerül, a meteorológusok szerint a szigeten nagyon viharos tengerre és esetleg trópusi vihar erejű szelekre lehet számítani a hét későbbi részében. Az Egyesült Államok keleti partvidékén, Dél-Karolinától a Delmarva-félszigetig és New Jersey partjáig a visszaáramlások kockázata kedden és csütörtökön között meredeken emelkedik.
Az Erin külső sávjai továbbra is heves esőzéseket okoznak Puerto Ricóban, ahol hétfő estig további 5 centiméternyi csapadék várható. A szigeten árvízi figyelmeztető van érvényben, miközben az erős vihar 100 ezer embert hagyott áram nélkül. A Turks- és Caicos-szigeteken, valamint a Bahama-szigetek keleti részén keddig további 15 centiméternyi csapadék várható.
Az Erin a hétvégén
valamivel több mint egy nap alatt trópusi viharból 5-ös kategóriájú hurrikánná fejlődött, szombaton 265 km/órás sebességgel tetőzve,
ami az atlanti térség hurrikánjai körében a valaha mért egyik leggyorsabb ilyen mértékű erősödés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
