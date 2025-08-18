Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Itt az ukrán jelentés
Kijev légiereje közölte, Oroszország négy rakétát és 140 drónt indított el az éjszaka folyamán.
A közlemény szerint az ukránok 88 drónt lőttek le, illetve 25 helyszínen, hat ukrán régióban regisztráltak találatokat.
(Reuters)
Állítja az orosz hírszerzés: robbantást hiúsítottak meg, ezek a végzetes terv részletei
Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). A pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították.
Kifakadt a médiára Donald Trump jobbkeze: nincs mitől félnie Volodimir Zelenszkijnek!
Marco Rubio amerikai külügyminiszter cáfolta, hogy az európai vezetők azért kísérnék el Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házba, hogy megvédjék őt Donald Trump esetleges "bullyingjától", amit zaklatásként, cukkolásként fordíthatunk - közölte a Kyiv Independent.
Emelkedett a pénteki robbanás áldozatainak száma
Legalább 20 ember meghalt és 134-en megsérültek egy gyártóüzemben pénteken kitört tűzvészben és robbanásban az oroszországi Rjazany területen, Moszkvától közvetlenül délkeletre.
Pavel Malkov régiós kormányzó pénteken azt mondta, az incidenst a gyár egyik műhelyében keletkezett tűz okozta.
Az orosz médiajelentésekből nem derült ki egyelőre a tűz oka, ahogy az sem, pontosan mit gyártott a gyár, és hogy annak van-e bármilyen köze az orosz-ukrán háborúhoz.
(Reuters)
Ukrán létesítmény lángol
Az ukrán mentőszolgálat közölte, egy orosz dróntámadást követően tűz ütött ki egy üzemanyag-létesítményben Odessza régióban.
Sérültekről egyelőre nem tudni, a pontos helyszínt nem hozták nyilvánosságra.
(Reuters)
Orosz jelentés érkezett
Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 23 ukrán drónt semmisített meg – jelentette orosz állami RIA hírügynökség, hivatkozva az orosz védelmi minisztérium adataira.
(Reuters)
Megszólalt Zelenszkij a sorsdöntő tárgyalás előtt: úgy tűnik, Trump számára is volt egy-két szava
Volodimir Zelenszkij vasárnap késő este megérkezett Washingtonba, ahol ma kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán államfő reagált Trump Krímmel kapcsolatos kijelentésére, illetve bejegyzésében kifejezte bizalmát, hogy Ukrajna erős biztonsági garanciákat kaphat - írja a CNN.
Harkivban és Szumiban is vannak sérültek
Egy orosz légitámadás következtében három ember, köztük egy kisgyermek vesztette életét Harkivban, 17-en megsérültek.
A szomszédos Szumi régióban két ember megsérült, és legalább egy tucat otthon és egy oktatási intézmény megrongálódott – közölték az ukrán hatóságok.
(Reuters)
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend
A Fehér Ház vasárnapi közleménye szerint Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai megbeszélésére helyi idő szerint 13:15-kor (magyarországi idő szerint 19:15-kor) kerül sor - számol be a Reuters. Ez alapján a két országvezető először négyszemközt beszélhet, a Fehér Házba érkező európai partnerek csak ezután csatlakozhatnak. Arról nem tudni, hogy a sajtó képviselőinek mikor nyilatkozhatnak.
Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Socialön igyekezett szinte az utolsó pillanatban nyomást gyakorolni a ma Washingtonba érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy kössön mihamarabb alkut az orosz-ukrán háború lezárásáról - írja a Reuters.
Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról
Tegnapi hírfolyamunkat itt tudják visszaolvasni:
