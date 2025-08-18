Trump leszámolna a kartellekkel – Többezer amerikai tengerészgyalogost helyeztek készenlétbe

Több mint négyezer amerikai tengerészgyalogost vezényelnek ki a latin-amerikai partokhoz, hogy leszámoljanak a drogkartellekkel – írja a Bloomberg saját forrásai alapján. A hírt egyelőre nem erősítették meg, de Donald Trump korábban is sürgette a drogcsempészet elleni fellépést.

A Bloomberg forrása szerint az érintett amerikai csapatokat már átcsoportosították a déli parancsnoksághoz. Korábban a CNN számolt be elsőként a Fehér Ház terveiről, akkor a hatóságok annyit közöltek, hogy tervezett átcsoportosítás zajlik. Egyelőre nem tudni, mit fognak csinálni az egységek, de a New York Times korábban arról írt, hogy Trump már kiadta a parancsot, hogy készüljenek fel egy esetleges fegyveres konfliktusra a latin-amerikai drogkartellekkel.

Az egyik érintett ország, Mexikó már korábban kizárta annak lehetőségét, hogy amerikai csapatok lépjenek a területére.

