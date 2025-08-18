Trump váratlanul felhívta Putyint a Fehér Házban zajló csúcstalálkozón (2.)

Trump bejelentette korábban is, hogy beszélni akar a moszkvai vezetővel, de a hívást eredetileg azután tervezte megtenni, hogy lezárultak az egyeztetések a Fehér Házban tartózkodó európai politikusokkal.

Ehelyett Trump váratlanul felfüggesztette a tárgyalást, majd elment Putyinnal beszélni zárt ajtók mögött – egyelőre senki nem tudja, pontosan miről volt szó.

A tárgyalások most folytatódnak, de több amerikai és brit lap is arról ír, hogy „változott a formátum,” anélkül, hogy kifejtenék, hogy ez pontosan mit jelent.

Frissítés: Trump elnök Truth Socialön számolt be a hívásról, azt állítja, hogy a telefont már a hivatalos EU-Ukrajna csúcs után ejtette meg, és hogy egyeztetett Putyinnal egy Zelenszkijjel való találkozás lehetőségéről. Az előkészületek meg is indultak.