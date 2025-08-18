  • Megjelenítés
Valóságos pánik lett úrrá az európai fővárosokban: nem kevesebb, mint Ukrajna túlélése a tét?
"Pánikhangulat" közepette utaznak ma európai vezetők Washingtonba, hogy kiálljanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett a Donald Trumppal folytatott tárgyalásai során, miután az amerikai elnök álláspontja megváltozott az ukrajnai háború rendezésével kapcsolatban - írja a New York Times.

A mai napon európai állam- és kormányfők érkeznek a Fehér Házba, hogy

biztosítsák egy életképes, védhető Ukrajna túlélését, bármennyit is szabdalnak ki a területeiből a tárgyalóasztalnál

- fogalmaz a New York Times cikke. Az amerikai lap szerint a találkozó hátterében az áll, hogy Trump hirtelen meggondolta magát, és már nem ragaszkodik a tűzszünethez a béketárgyalások előfeltételeként.

Az európai politikai elit amiatt aggódik, hogy Trump álláspontja túlságosan közel került az oroszhoz a vlagyimir putyinnal történt alaszkai találkozó után.

Emellett attól ugyancsak tartanak, hogy az amerikai elnök olyan megállapodásra kényszerítheti Zelenszkijt, amely végső soron akár a ma ismert Ukrajna felbomlásához is vezethet.

Trump ugyanakkor szombaton telefonbeszélgetést folytatott Zelenszkijjel, amelyben megígérte Ukrajna háború utáni biztonságának garantálását, ami elmozdulást jelenthet: korábban ragaszkodott ahhoz, hogy Európának kell viselnie az ország védelmének a terhét. De a részletek egyelőre tisztázatlanok.

Egy timesnak nyilatkozó magas rangú európai diplomata mindenesetre pánikhangulatról számolt be a nyugati szövetségesek körében.

A diplomata az iraki háború előtti időszak óta nem látott olyan gyorsan összehozott csúcstalálkozót, mint a mostani.

A fő aggodalom, hogy ne ismétlődjön meg februárban lejátszódott jelenet az Ovális Irodában, amikor Trump és alelnöke, J. D. Vance indulatos vitába keveredett Zelenszkijjel, akinek azt vágta a fejéhez a republikánus zászlóvivő, hogy "nem osztottak neki kártyalapot". Trump ennek jegyében most pénteken azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának el kell fogadnia, hogy Oroszország "erősebb" hatalom, majd vasárnap kizárta a Krím visszaszerzését és a NATO-tagságot Kijev számára.

Mint arról beszámoltunk, Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap

cáfolta, hogy az európai vezetők Zelenszkij "védelmére" zarándokolnának hirtelen washingtonba.

Szerinte a meghívás az USA és Európa közötti folyamatos együttműködés része, és az amerikai fél kezdeményezte.

Európai tisztviselők szombaton közölték, Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy szabadon hozhat vendégeket a találkozóra, majd később a Fehér Ház meghívót küldött több európai vezetőnek.

Bármi is az európai országvezetők oka arra, hogy ilyen rövid időn belül megváltoztatták a programjukat, nem kétséges, hogy a tárgyalás bizonyos részei próbára fogják tenni az atlanti szövetség összetartását

- húzza alá a Times cikke.

Az amerikai-európai-ukrán csúcs várható programtervéről itt írtunk.

