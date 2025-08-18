Videó: építettek az ukránok egy rakétát, amely az Urálig képes ellőni

A Flamingo

1150 kilogrammos robbanófejjel és 3000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik,

ami lehetővé teszi korábban elérhetetlen, mélyen Oroszország területén található célpontok támadását - ez lesz Ukrajna legnagyobb hatótávolságú fegyvere. A rakétát úgy tervezték, hogy ellenálljon az elektronikus hadviselési rendszereknek.

A rakéta néhány hónappal ezelőtt sikeresen átesett a teszteken, és állítólag már sorozatgyártásba került. A Flamingo harci alkalmazása is megkezdődött, és állítólag már csapást mért oroszországi célpontokra.

Külsőre a rakéta hasonlít a Milanion Group által 2025 elején bemutatott FP-5 cirkálórakétára. A Defense Express szerint a specifikációi között szerepel az akár 1000 kg-os robbanófej, 3000 km-es maximális hatótávolság, legfeljebb 900 km/órás sebesség, valamint GPS-en alapuló navigáció.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images