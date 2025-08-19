Akár Budapesten is eldőlhet az orosz-ukrán háború vége: a magyar fővárosban találkozhat Putyin és Zelenszkij

A Sky News információi alapján amerikai diplomaták arra kérték az európaiakat, hogy készüljenek fel egy esetleges háromoldalú csúcstalálkozóra, mely a jelenlegi tervek szerint Európában zajlana.

Az Ukrajnát támogató "tettre készek koalíciójának" hétvégi videómegbeszélésén

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Rómát, Emmanuel Macron francia elnök pedig Genfet javasolta potenciális helyszínként.

Zelenszkij és Trump állítólag Rómát, különösen a Vatikánt részesítené előnyben, míg Putyin Genfet.

Mind az olasz, mind a svájci külügyminisztérium jelezte, hogy készen áll a tárgyalások megrendezésére.

Az uniós diplomaták ugyanakkor más helyszíneket is mérlegelnek, köztük Budapestet és Helsinkit.

Trump hétfő este közölte, már folynak az egyeztetések Putyin és Zelenszkij kétoldalú találkozójáról, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne mind a három elnök részvételével.

A Guardian európai diplomáciai forrása szerint Trump arról tájékoztatta az európai vezetőket, hogy Putyin javasolta ezt a sorrendet. A Kreml nyilvánosan még nem erősítette meg a részvételét, de a brit lap egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselőre hivatkozva azt írta:

a Putyin-Zelenszkij találkozóra Magyarországon kerülhet sor.

Friedrich Merz német kancellár azt mondta, a két vezető a következő két héten belül leülhet egymással, ami az első tárgyalásuk lenne 2019, illetve az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta.

