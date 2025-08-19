  • Megjelenítés
Akár Budapesten is eldőlhet az orosz-ukrán háború vége: a magyar fővárosban találkozhat Putyin és Zelenszkij
Globál

Akár Budapesten is eldőlhet az orosz-ukrán háború vége: a magyar fővárosban találkozhat Putyin és Zelenszkij

Portfolio
A Sky News értesülései szerint akár már ezen a héten találkozhat egymással Volodimir Zelenszkij, Vlagyimir Putyin és Donald Trump, a háromoldalú csúcs lehetséges helyszíneként pedig Budapest is felmerült. A Guardian szintén hasonló információkról számolt be diplomáciai források alapján.

A Sky News információi alapján amerikai diplomaták arra kérték az európaiakat, hogy készüljenek fel egy esetleges háromoldalú csúcstalálkozóra, mely a jelenlegi tervek szerint Európában zajlana.

Az Ukrajnát támogató "tettre készek koalíciójának" hétvégi videómegbeszélésén

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Rómát, Emmanuel Macron francia elnök pedig Genfet javasolta potenciális helyszínként.

Zelenszkij és Trump állítólag Rómát, különösen a Vatikánt részesítené előnyben, míg Putyin Genfet.

Mind az olasz, mind a svájci külügyminisztérium jelezte, hogy készen áll a tárgyalások megrendezésére.

Az uniós diplomaták ugyanakkor más helyszíneket is mérlegelnek, köztük Budapestet és Helsinkit.

Trump hétfő este közölte, már folynak az egyeztetések Putyin és Zelenszkij kétoldalú találkozójáról, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne mind a három elnök részvételével.

A Guardian európai diplomáciai forrása szerint Trump arról tájékoztatta az európai vezetőket, hogy Putyin javasolta ezt a sorrendet. A Kreml nyilvánosan még nem erősítette meg a részvételét, de a brit lap egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselőre hivatkozva azt írta:

a Putyin-Zelenszkij találkozóra Magyarországon kerülhet sor.

Friedrich Merz német kancellár azt mondta, a két vezető a következő két héten belül leülhet egymással, ami az első tárgyalásuk lenne 2019, illetve az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta.

Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Nagyon úgy néz ki, Zelenszkij hajlandó tárgyalni a háború legégetőbb kérdéséről Putyinnal

Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump és Zelenszkij

Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Véget ért a találkozó a Fehér Házban – Itt van Donald Trump bejelentése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2230159850
Globál
Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility