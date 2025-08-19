  • Megjelenítés
Bloomberg: Trump kemény kérdést intézett Orbán Viktorhoz
Bloomberg: Trump kemény kérdést intézett Orbán Viktorhoz

Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon beszélt Orbán Viktorral, miután tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel. A beszélgetés során azt próbálta megtudni, miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait - jelentette a Bloomberg.

A telefonhívás abból a megbeszélésből nőtte ki magát, amelyet Trump és az európai vezetők folytattak a Fehér Házban az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségeiről. A tárgyalások egy pontján a vezetők arra kérték Trumpot, hogy

használja fel Orbánra gyakorolt befolyását, és vegye rá a jobboldali populista politikust, hogy adja fel ellenállását Ukrajna EU-tagsági törekvéseivel szemben.

Ukrajna számára az EU-csatlakozás egy olyan biztonsági garanciacsomag része lenne, amely megakadályozná, hogy Oroszország további területeket szerezzen meg egy esetleges tűzszünet esetén.

A Trumppal folytatott beszélgetés során Magyarország érdeklődést mutatott aziránt is, hogy házigazdája legyen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij következő tárgyalási fordulójának. Trump hétfői megbeszéléseit követően bejelentette, hogy vezetői szintű csúcstalálkozót szeretne összehozni Oroszország és Ukrajna között, amelyet egy háromoldalú találkozó követne, amelyen ő is részt venne. Ennek időpontja és helyszíne még nem tisztázott.

A Bloomberg cikke kiemeli, hogy

Orbán, aki Trump közeli szövetségese, széles körben a MAGA-mozgalom és a világ jobboldali populistáinak inspirációjaként tekintenek rá. Folyamatosan akadályozza az EU működését, és Magyarországot autoriter irányba viszi.

Magyarország következetesen diplomáciai védelmet nyújt Oroszországnak az EU-szankciókkal szemben, miközben akadályozza az Ukrajnának nyújtott segítséget.

A telefonhívás azt követően történt, hogy Trump, Zelenszkij és fél tucat európai vezető órákig tárgyalt Washingtonban a békefolyamathoz való egységes megközelítésről. A találkozóra néhány nappal azután került sor, hogy az amerikai elnök Alaszkában találkozott Putyinnal.

Ebben a kontextusban Trump két külön hívást bonyolított le. Az egyik Putyinnak szólt, a másik – amelyről most először számolnak be – Orbánnak, és azután történt, hogy az EU-vezetők egy további, nem tervezett találkozót tartottak az Ovális Irodában.

Orbán nem erősítette meg a hívást, és Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára kedden nem kívánt nyilatkozni arról, hogy Budapest szóba jöhet-e a Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó helyszíneként. Több helyszínt is fontolóra vesznek a találkozóhoz.

Kedden Orbán a Facebookon közzétett üzenetében jelezte, hogy bár hallotta a kérést az EU-tagsággal kapcsolatban, nem tervez engedni álláspontjából. "Ukrajna európai uniós tagsága nem nyújt semmilyen biztonsági garanciát. Ezért a tagság összekapcsolása a biztonsági garanciákkal szükségtelen és veszélyes" - írta.

