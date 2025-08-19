  • Megjelenítés
Egyre durvul a bődületes adok-kapok: több milliós mozgósítás a válasz Donald Trump katonai fenyegetésére
Globál

Egyre durvul a bődületes adok-kapok: több milliós mozgósítás a válasz Donald Trump katonai fenyegetésére

MTI
|
Portfolio
Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn bejelentette: 4,5 millió civil önkéntes mozgósítására készül országszerte, válaszul az Egyesült Államok "háborús fenyegetéseire".

A kormánypárti kormányzókkal és polgármesterekkel tartott megbeszélésen Maduro közölte: megerősítik a városi és vidéki alakulatokat, és harci egységeket szerveznek a gyárakban és a munkahelyeken is. Az államfő ezt "a nép, a rendőrség és a fegyveres erők tökéletes egységének" nevezte, amely szerinte Venezuela békéjét és szuverenitását biztosítja.

A bejelentés előtt Vladimir Padrino López védelmi miniszter azzal vádolta meg Washingtont, hogy

a kábítószer-ellenes fellépés ürügyén próbálja igazolni a térségben folytatott katonai műveleteit.

Az elmúlt hetekben tovább nőtt a feszültség Caracas és Washington között. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég 50 millió dollárra emelte a venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat, arra hivatkozva, hogy Maduro nemzetközi drogkartellekkel áll kapcsolatban. A venezuelai elnök határozottan tagadta a vádakat, amelyeket politikai indíttatású támadásnak nevezett.

Maduro szerint a mostani mozgósítás egyértelmű üzenetként szolgál: Venezuela kész megvédeni magát minden külső fenyegetéssel szemben.

Mint megírtuk, Donald Trump három, Aegis irányított rakéta- és felderítőrendszerrel felszerelt rombolóhajót vezényelt Venezuela partjaihoz a latin-amerikai drogkartellek elleni fellépése keretében - tudta meg a Reuters hétfőn. A hírügynökség két forrása szerint a USS Gravely, USS Jason Dunham és USS Sampson a következő 36 órában érkezik meg a térségbe.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta,

összesen mintegy 4000 tengerész és tengerészgyalogos vesz részt a Trump-adminisztráció karib-tenger déli térségében indított akciójában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

