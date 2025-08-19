  • Megjelenítés
Elmondta Szergej Lavrov, mit akarnak az oroszok a háború hosszú távú lezárásához
Globál

Elmondta Szergej Lavrov, mit akarnak az oroszok a háború hosszú távú lezárásához

Portfolio
Oroszország csak akkor köthet bármilyen hosszútávú megállapodást a háború lezárásáról, ha tiszteletben tartják az ország biztonságát, illetve az oroszajkú kisebbség jogait Ukrajnában – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rásszíja 24 televíziónak adott interjúban.

Azt mondta: ezeket a problémákat „sürgősen kezelni kell,”

ennek hiányában „nem lehet beszélni hosszú távú megállapodásokról.”

Lavrov összességében úgy látja: az Egyesült Államok őszintén le akarja zárni a háborút, úgy, hogy az ne robbanhasson ki mégegyszer.

Lavrov nem konkretizálja, pontosan mit jelent az, hogy "tiszteletben tartják Oroszország biztonságát." Az Ukrajna elleni invázió előtt Moszkva azt követelte a NATO-tól, hogy vonják ki a nemzetközi műveleti csoportokat a Varsói Szerződés volt tagállamainak területéről.

Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: David Dee Delgado/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2230159850
Globál
Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility