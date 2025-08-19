Elmondta Szergej Lavrov, mit akarnak az oroszok a háború hosszú távú lezárásához

Oroszország csak akkor köthet bármilyen hosszútávú megállapodást a háború lezárásáról, ha tiszteletben tartják az ország biztonságát, illetve az oroszajkú kisebbség jogait Ukrajnában – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rásszíja 24 televíziónak adott interjúban.

Azt mondta: ezeket a problémákat „sürgősen kezelni kell,”

ennek hiányában „nem lehet beszélni hosszú távú megállapodásokról.”

Lavrov összességében úgy látja: az Egyesült Államok őszintén le akarja zárni a háborút, úgy, hogy az ne robbanhasson ki mégegyszer.

Lavrov nem konkretizálja, pontosan mit jelent az, hogy "tiszteletben tartják Oroszország biztonságát." Az Ukrajna elleni invázió előtt Moszkva azt követelte a NATO-tól, hogy vonják ki a nemzetközi műveleti csoportokat a Varsói Szerződés volt tagállamainak területéről.

