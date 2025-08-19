Félreérthetetlen üzenetet küld az atomhatalom: feszült térségbe indulnak a vadászgépek

Az indiai légierő (IAF) értesítést adott ki arról, hogy augusztus 19-21. között légigyakorlatot tart az ország északi részében, ami komoly feszültséget kelhet.

Az IAF India északi részén, egészen pontosan a vitatott hovatartozású Kasmírban fog háromnapos hadgyakorlatot tartani. A helyszín megjelölése azért különösen érdekes, mivel május elején a térségben csapott össze egymással India és Pakisztán, éppen a muszlim többségű terület miatt. Akkor egy terrorcselekmény lobbantotta lángra az ellenségeskedést, a két atomhatalom között pedig folyamatosan növekedett a feszültség. Az ellentétek végül egy nagyszabású légicsatában csúcsosodtak ki, amikor a felek több tucat gépet küldtek a levegőbe. A műveletek éjjel zajlottak és csak nagyon kevés információ derült ki róla.

India issues a notification for an Indian Air Force Exercise in its northern region near the Line of Control with Pakistan Date 19-21 August 2025 pic.twitter.com/ADtfyaKWNU https://t.co/ADtfyaKWNU — Damien Symon (@detresfa_) August 18, 2025

Mindkét fél azt állítja, hogy több ellenséges katonai repülőgépet megsemmisített, de képi bizonyíték csak az indiai veszteségekről került elő. Iszlámábád állítása szerint legalább három nyugati fejlesztésű Rafalét, valamint egy Szu-30MKI-t és egy MiG-29-est lőttek le a kínai J-10C típusú vadászgépekkel. Újdelhi azt elismerte, hogy voltak veszteségei, de azt nem, hogy pontosan milyen típusú fegyverek kerültek rá erre a listára.

A mostani hadgyakorlat azért is különleges, mivel a nagy rivális, Kína külügyminisztere, Vang Ji éppen Indiában tartózkodik, ezzel a világ legnépesebb országa egyszerre üzenhetett mindkét nagy riválisának.

Nem elhanyagolható viszont az a szempont, hogy India igyekszik levonni a májusi légicsata tanulságait, és a korábbiaknál nagyobb elánnal törekszik felkészülni a jövő esetleges összecsapásaira.

