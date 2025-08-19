  • Megjelenítés
Félreérthetetlen üzenetet küld az atomhatalom: feszült térségbe indulnak a vadászgépek
Globál

Félreérthetetlen üzenetet küld az atomhatalom: feszült térségbe indulnak a vadászgépek

Portfolio
Az indiai légierő (IAF) értesítést adott ki arról, hogy augusztus 19-21. között légigyakorlatot tart az ország északi részében, ami komoly feszültséget kelhet.

Az IAF India északi részén, egészen pontosan a vitatott hovatartozású Kasmírban fog háromnapos hadgyakorlatot tartani. A helyszín megjelölése azért különösen érdekes, mivel május elején a térségben csapott össze egymással India és Pakisztán, éppen a muszlim többségű terület miatt. Akkor egy terrorcselekmény lobbantotta lángra az ellenségeskedést, a két atomhatalom között pedig folyamatosan növekedett a feszültség. Az ellentétek végül egy nagyszabású légicsatában csúcsosodtak ki, amikor a felek több tucat gépet küldtek a levegőbe. A műveletek éjjel zajlottak és csak nagyon kevés információ derült ki róla.

Mindkét fél azt állítja, hogy több ellenséges katonai repülőgépet megsemmisített, de képi bizonyíték csak az indiai veszteségekről került elő. Iszlámábád állítása szerint legalább három nyugati fejlesztésű Rafalét, valamint egy Szu-30MKI-t és egy MiG-29-est lőttek le a kínai J-10C típusú vadászgépekkel. Újdelhi azt elismerte, hogy voltak veszteségei, de azt nem, hogy pontosan milyen típusú fegyverek kerültek rá erre a listára.

A mostani hadgyakorlat azért is különleges, mivel a nagy rivális, Kína külügyminisztere, Vang Ji éppen Indiában tartózkodik, ezzel a világ legnépesebb országa egyszerre üzenhetett mindkét nagy riválisának.

Nem elhanyagolható viszont az a szempont, hogy India igyekszik levonni a májusi légicsata tanulságait, és a korábbiaknál nagyobb elánnal törekszik felkészülni a jövő esetleges összecsapásaira.

Kapcsolódó cikkünk

Felfedték a részleteket: BrahMos rakétákkal semmisítettek meg F-16-os vadászgépeket

Titkos fegyvert vetett be az atomhatalom: lehet, hogy nem is a J-10C vadászgép szuperképessége döntötte el a légicsatát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai haditengerészet rombolóhajó
Globál
Kiadta a parancsot Donald Trump: azonnal bevetésre indulnak a rettegett rombolóhajók
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility