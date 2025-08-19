Fokozódik a feszültség: a NATO sürgős egyeztetést hívott össze Trump–Putyin találkozó után

A NATO és amerikai tisztviselők kedden jelentették be a szerdai megbeszélést, amelyen Alexus Grynkewich amerikai légierő tábornok tájékoztatást ad a Trump-Putyin alaszkai találkozó eredményeiről - írta meg a Reuters.
Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke megerősítette, hogy videokonferenciát tartanak, amelyen
várhatóan az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák is napirendre kerülnek.
A brit kormány közlése szerint az úgynevezett "Tettrekészek Koalíciója" keddi online találkozóján megállapodtak, hogy a következő napokban egyeztetnek amerikai partnereikkel az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról. Trump elnök kedden kizárta azt, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába. Az amerikai tisztviselők jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen támogatást nyújthat Washington a fegyverszállításokon túl.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
