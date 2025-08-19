Fokozódik a feszültség: a NATO sürgős egyeztetést hívott össze Trump–Putyin találkozó után

A NATO katonai vezetői szerdán találkoznak, hogy megvitassák Ukrajna helyzetét és a lehetséges biztonsági garanciákat, miközben Amerika és az európai nagyhatalmak a részleteken dolgoznak.

A NATO és amerikai tisztviselők kedden jelentették be a szerdai megbeszélést, amelyen Alexus Grynkewich amerikai légierő tábornok tájékoztatást ad a Trump-Putyin alaszkai találkozó eredményeiről - írta meg a Reuters.

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke megerősítette, hogy videokonferenciát tartanak, amelyen

várhatóan az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák is napirendre kerülnek.

A brit kormány közlése szerint az úgynevezett "Tettrekészek Koalíciója" keddi online találkozóján megállapodtak, hogy a következő napokban egyeztetnek amerikai partnereikkel az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról. Trump elnök kedden kizárta azt, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába. Az amerikai tisztviselők jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen támogatást nyújthat Washington a fegyverszállításokon túl.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images