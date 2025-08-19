Gyűlnek a baljós fellegek a kulcsfontosságú tengerszorosban: a felemelkedő nagyhatalom új taktikával kerekedne felül

A hírszerzések számára a megnövekedett felhőzet maga a rémálom, mivel ezen keresztül jóval nehezebb megfigyelési tevékenységet végezni. Pekingben is tudják ezt, ezért igyekeznek a felhős időszakokat kihasználni a katonai eszközök mozgatására. A nyár különösen alkalmas helyzetet teremt a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) számára, mivel ekkor jóval gyakrabban válik nehezebben követhetővé a szárazföldi mozgás, ez pedig kifejezetten Kína kezére játszik, mivel a fenyegetett Tajvanról nem tudják megfelelően követni az eseményeket. Ez rontja azt a képességet, hogy megfelelően felkészültek legyenek egy esetleges támadásra, mivel nem tudják, hogy a keleti nagyhatalom hol halmoz fel készleteket láthatatlanul.
Oroszország ugyanígy a téli borúsabb időjárást kihasználva halmozta fel a hadseregét Ukrajna határára 2022 februárja előtt. Akkor nem ezen múlt az invázió gyors sikere, hanem sokkal inkább tervezési hibákon.
A Tajvani-szorosban az esetek 50-80 százalékában van valamilyen felhőzet, ez pedig éppen elegendő ahhoz, hogy a PLA mozdulatai „eltűnjenek”. Peking persze törekszik arra, hogy a lehető legjobban megismerje a meteorológiai adatokat, hogy ezeket a saját javára használja: kettős felhasználású Földönkívüli Felderítő, szintetikus apertúrájú radar (SAR) és elektronikus hírszerző (ELINT) műholdakból álló rendszert üzemeltet. Ezek folyamatos tájékoztatást adnak, amelyekhez a hadsereg is hozzáfér. Ezzel arra törekednek, hogy az időjárás segítségével kerekedjenek felül Tajvanon és adott esetben az Egyesült Államokon is.
A vitatott hovatartozású szigetnek az ilyen „szürke zónás hadviselés” ellen a hírszerzés jelenti a legfontosabb védelmet, mivel ezzel tudják megfelelően előrejelezni az esetleges támadásokat. Sokat számít, hogy a követendő területek száma növekszik, mivel Nancy Pelosi amerikai házelnök 2022-es tajpeji találkozóját követően Peking kiterjesztette a hadgyakorlatai számát, méretét és területét is, ezzel növelve a nyomást a sziget hatóságain. Ahhoz, hogy
Tajpej megfelelő védettséget élvezzen, éppen a megfigyelési technológiákba kel jelentős befektetéseket tenniük, de a hagyományos fejlesztések is elmaradhatatlanok.
