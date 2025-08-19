  • Megjelenítés
Hamarosan Type 99A harckocsik vonulhatnak Amerika legnagyobb kihívójának fővárosában
Hamarosan Type 99A harckocsik vonulhatnak Amerika legnagyobb kihívójának fővárosában

Kína a legmodernebb Type 99A harckocsiját is felvonultathatja a második világháborús győzelem 80. évfordulójára rendezett szeptemberi katonai parádén. A páncélos a kínai szárazföldi erők egyik kulcsfontosságú eszköze - írta meg a South China Morning Post.

A szeptember 3-i díszszemlén várhatóan bemutatott Type 99A harckocsi jelenléte azt jelzi, hogy a szárazföldi rendszerek továbbra is fontos szerepet játszanak a modern hadviselésben, különösen az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok fényében. A lánctalpas fejlesztése 1989-ben kezdődött a Norinco vállalatnál, alapját a szovjet T-72-es alváza képezte. A 2001-ben szolgálatba állított Type 99 lett Kína első tömeggyártású harmadik generációs harckocsija, amelyből mintegy 1300 darabot gyártottak. A páncélos 125 mm-es simacsövű löveggel rendelkezik, szemben a NATO-szabványos 120 mm-es ágyúkkal.

A Type 99A a sorozat legújabb változata, amely 2011-ben állt szolgálatba, és először a 2015-ös győzelmi napon mutatták be. Az eredeti 51 tonnáról 55 tonnára növelt tömegű harckocsi továbbfejlesztett főfegyverzettel, nagyobb toronnyal és integrált meghajtórendszerrel rendelkezik. A 11 méter hosszú, 3,4 méter széles és 2,2 méter magas járművet három fős személyzet üzemelteti. A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének adatai szerint a kínai hadsereg körülbelül 700 Type 99A harckocsival rendelkezik. A páncélos több fejlett vadász-gyilkos képességgel bír, köztük olyan célzórendszerrel, amely lehetővé teszi a lövész számára az ellenség célba vételét, miközben a parancsnok már a következő célpontot azonosítja.

Az elmondások szerint a páncélos számos fejlett képességgel rendelkezik, köztük korszerű célzórendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy a lövész az aktuális célpontot támadja, miközben a parancsnok már a következő célpontot azonosítja. A harckocsi fejlett tűzvezető rendszere harmadik generációs hőkamerát és meteorológiai érzékelőket tartalmaz, amelyek segítségével

akár 5 kilométeres távolságban lévő célpontokat is eltalálhat.

A PLA szerint a Type 99A egyedülálló aktív védelmi rendszerekkel is rendelkezik, köztük a JD-3 lézer vakító rendszerrel, amely képes az ellenséges optikai eszközök megrongálására vagy megsemmisítésére. A harckocsi robbanó reaktív páncélzattal (ERA) is fel van szerelve, amely jelentősen csökkenti a becsapódó lövedékek behatolási képességét. A gyári adatok alapján a Type 99A erősebb, 1500 lóerős HP150 dízelmotorral rendelkezik, ami 300 lóerővel több, mint az eredeti változat. Ez 27,78 LE/tonna teljesítmény-tömeg arányt eredményez, ami 80 km/órás közúti és 60 km/órás terepjáró sebességet tesz lehetővé, 600 kilométeres hatótávolsággal.

A harckocsit különböző szimulált konfliktushelyzetekben tesztelték, különösen magashegyi terepen, például a Tibeti-fennsíkon, ahol Kína és India határvitában áll. 2021 februárjában, a két ország közötti konfrontációk után a PLA állítólag Type 99A harckocsikat telepített a Karakorum-hegységbe. A Type 99A a PLA szárazföldi műveleteinek sarokkövévé válhat, tűzerő, fejlett védelmi rendszerek és nagy mozgékonyság kombinációját kínálva. A lánctalpas további fejlesztés alatt áll - a Type 99B változatot állítólag tavaly szeptemberben észlelték két aktív védelmi rendszer-indítóval és négy tűzvezérlő radarral, amelyeket drónok elfogására és megsemmisítésére terveztek.

