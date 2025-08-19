  • Megjelenítés
Irán és Gáza miatt brutális védelmi kiadásokat vállal Izrael
Globál

Irán és Gáza miatt brutális védelmi kiadásokat vállal Izrael

Portfolio
Az izraeli kormány kedden jóváhagyta az idei állami költségvetés növelését, hogy fedezze a júniusi, Iránnal vívott 12 napos háború, valamint a Gázában zajló harcok további kiadásait - számolt be a Bloomberg.

A több mint 30 milliárd sékeles (8,9 milliárd dollár) emelés a GDP 1,5 százalékának felel meg,

és öt hónappal a legutóbbi büdzsé elfogadása után került napirendre. A döntés egyértelművé teszi, hogy a 22 hónapja tartó, több fronton zajló háború súlyos gazdasági terhet ró Izraelre. Nem véletlen tehát, hogy az ország gazdasága a második negyedévben váratlanul zsugorodott.

A pénzügyminisztérium közlése szerint így a költségvetési hiánycél a GDP 4,9 százalékáról 5,2 százalékra emelkedik majd. A többletkiadás szinte egésze, 28,9 milliárd sékelt a védelemre fordítanak, így az éves védelmi büdzsé 140 milliárd sékelre nő,

ami több mint kétszerese a 2024-re tervezett szintnek.

A döntés hátterében a háború további fenntartása áll: Benjamin Netanjahu miniszterelnök a hónap elején engedélyezte a szárazföldi csapatok előrenyomulását Gázában. Ezt a lépést ugyanakkor befolyásolhatja, hogy a Hamasz – amelyet az Egyesült Államok és más kormányok terrorszervezetként tartanak nyilván – hétfőn jelezte, elfogadja az egyiptomi és katari közvetítők tűzszüneti javaslatát. Izrael egyelőre nem reagált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nato stock
Globál
Fokozódik a feszültség: a NATO sürgős egyeztetést hívott össze Trump–Putyin találkozó után
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility