Irán és Gáza miatt brutális védelmi kiadásokat vállal Izrael

A több mint 30 milliárd sékeles (8,9 milliárd dollár) emelés a GDP 1,5 százalékának felel meg,

és öt hónappal a legutóbbi büdzsé elfogadása után került napirendre. A döntés egyértelművé teszi, hogy a 22 hónapja tartó, több fronton zajló háború súlyos gazdasági terhet ró Izraelre. Nem véletlen tehát, hogy az ország gazdasága a második negyedévben váratlanul zsugorodott.

A pénzügyminisztérium közlése szerint így a költségvetési hiánycél a GDP 4,9 százalékáról 5,2 százalékra emelkedik majd. A többletkiadás szinte egésze, 28,9 milliárd sékelt a védelemre fordítanak, így az éves védelmi büdzsé 140 milliárd sékelre nő,

ami több mint kétszerese a 2024-re tervezett szintnek.

A döntés hátterében a háború további fenntartása áll: Benjamin Netanjahu miniszterelnök a hónap elején engedélyezte a szárazföldi csapatok előrenyomulását Gázában. Ezt a lépést ugyanakkor befolyásolhatja, hogy a Hamasz – amelyet az Egyesült Államok és más kormányok terrorszervezetként tartanak nyilván – hétfőn jelezte, elfogadja az egyiptomi és katari közvetítők tűzszüneti javaslatát. Izrael egyelőre nem reagált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio