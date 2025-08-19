  • Megjelenítés
Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden
Magyar idő szerint kedd hajnalban az előzetes várakozásokhoz képest jó hangulatban lezajlott Zelenszkij, Trump és az európai vezetők találkozója. Tűzszünet nincs, biztonsági garanciák is csak elméletben vannak, de úgy néz ki, megkezdődött a munka azért, hogy asztalhoz ültessék az orosz és ukrán elnököket. Kijev a jelek szerint sikeresen megállította az oroszok donyecki betörését, az ukrán vezérkar azonban egy új, zaporizzsjai offenzívától tart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn

Az ukrán-magyar határszakaszon 7739-en léptek be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 34 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump és Zelenszkij

A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója - közölte Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodimir Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.

Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

