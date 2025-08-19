  • Megjelenítés
Kiadta a parancsot Donald Trump: azonnal bevetésre indulnak a rettegett rombolóhajók
Globál

Kiadta a parancsot Donald Trump: azonnal bevetésre indulnak a rettegett rombolóhajók

Portfolio
Az Egyesült Államok három, Aegis irányított rakéta- és felderítőrendszerrel felszerelt rombolóhajót vezényelt Venezuela partjaihoz a Trump-adminisztráció latin-amerikai drogkartellek elleni fellépése részeként - írja a Reuters. A hírügynökség két forrása szerint a USS Gravely, USS Jason Dunham és USS Sampson a következő 36 órában érkezik meg a térségbe.

Donald Trump amerikai elnök korábban több ízben jelezte, hogy katonai erővel lépne fel a kormányzata által terrorszervezetnek nyilvánított latin-amerikai drog- és bűnbandák ellen.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta,

összesen mintegy 4000 tengerész és tengerészgyalogos vesz részt a Trump-adminisztráció karib-tenger déli térségében indított akciójában.

Kapcsolódó cikkünk

Trump leszámolna a kartellekkel – Többezer amerikai tengerészgyalogost helyeztek készenlétbe

A hadművelet részeként több P-8 Poseidon típusú felderítő- és járőrgépet, hadihajókat és legalább egy támadó tengeralattjárót is mozgósítani fognak.

A tisztviselő hozzátette, a terv szerint levegőben és vizen zajló hadművelet több hónaposra nyúlhat, és a mozgósított eszközöket nemcsak hírszerzési és megfigyelési műveletekre, hanem célzott csapások végrehajtására is használhatják, ha erről születne döntés.

Kapcsolódó cikkünk

50 millió dollárt fizet Donald Trump annak, aki segít elfogni a drogkereskedelemmel vádolt elnököt

Váratlan fordulat: Amerika újra engedélyezi az olajkitermelést a szankciós listán lévő dél-amerikai országban

Nicolás Maduro venezuelai elnök – a hadihajókat konkrétan nem említve – hétfői beszédében kijelentette,

Venezuela "megvédi tengereit, légterét és földjét", utalva arra, amit "egy hanyatló birodalom bizarr fenyegetésének" nevezett.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban legalább két hadihajót vezényelt a határbiztonsági erőfeszítések és a drogkereskedelem elleni küzdelem támogatására, és növelte a mexikói kartellek légi megfigyelését is.

Februárban egyebek mellett a mexikói Sinaloa-kartellt és a venezuelai Tren de Aragua bűnbandát is globális terrorszervezetnek nyilvánította, és fokozta az állítólagos tagjaik ellen végrehajtott bevándorlási letartóztatásokat és kitoloncolásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Trump leszámolna a kartellekkel – Többezer amerikai tengerészgyalogost helyeztek készenlétbe

Washingtonnak csak kérnie kellett, és úgy is lett – Nemzetközi bűnözők kerültek a Trump-kormányzat kezére

Kibukott: a világ legsúlyosabb bűnözői próbálnak beszivárogni Ukrajnába, egyetlen dolog érdekli őket

Váratlan helyen vittek be fájdalmas balhorgot Donald Trumpnak: "kiteríti a vörös szőnyeget a bűnözőknek!"

Az amerikai hadsereg bevetésére készül Donald Trump - Engedélyt kért az érintett országtól

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szu-30 india
Globál
Félreérthetetlen üzenetet küld az atomhatalom: feszült térségbe indulnak a vadászgépek
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility