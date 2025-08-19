Kiadta a parancsot Donald Trump: azonnal bevetésre indulnak a rettegett rombolóhajók

Az Egyesült Államok három, Aegis irányított rakéta- és felderítőrendszerrel felszerelt rombolóhajót vezényelt Venezuela partjaihoz a Trump-adminisztráció latin-amerikai drogkartellek elleni fellépése részeként - írja a Reuters. A hírügynökség két forrása szerint a USS Gravely, USS Jason Dunham és USS Sampson a következő 36 órában érkezik meg a térségbe.

Donald Trump amerikai elnök korábban több ízben jelezte, hogy katonai erővel lépne fel a kormányzata által terrorszervezetnek nyilvánított latin-amerikai drog- és bűnbandák ellen.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta,

összesen mintegy 4000 tengerész és tengerészgyalogos vesz részt a Trump-adminisztráció karib-tenger déli térségében indított akciójában.

A hadművelet részeként több P-8 Poseidon típusú felderítő- és járőrgépet, hadihajókat és legalább egy támadó tengeralattjárót is mozgósítani fognak.

A tisztviselő hozzátette, a terv szerint levegőben és vizen zajló hadművelet több hónaposra nyúlhat, és a mozgósított eszközöket nemcsak hírszerzési és megfigyelési műveletekre, hanem célzott csapások végrehajtására is használhatják, ha erről születne döntés.

Nicolás Maduro venezuelai elnök – a hadihajókat konkrétan nem említve – hétfői beszédében kijelentette,

Venezuela "megvédi tengereit, légterét és földjét", utalva arra, amit "egy hanyatló birodalom bizarr fenyegetésének" nevezett.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban legalább két hadihajót vezényelt a határbiztonsági erőfeszítések és a drogkereskedelem elleni küzdelem támogatására, és növelte a mexikói kartellek légi megfigyelését is.

Februárban egyebek mellett a mexikói Sinaloa-kartellt és a venezuelai Tren de Aragua bűnbandát is globális terrorszervezetnek nyilvánította, és fokozta az állítólagos tagjaik ellen végrehajtott bevándorlási letartóztatásokat és kitoloncolásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images