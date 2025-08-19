Kimondta az orosz ezredes: nem lesz béke, ideje minden erővel lerohanni Ukrajnát

Matvijcsuk úgy látja, a háború lezárása felé nem történt érdemi lépés, hiszen Ukrajna továbbra sem akar területeket adni Oroszországnak, az európai vezetők pedig épp most jelentettek be egy 100 milliárd dolláros fegyvercsomagot Ukrajnának.
Mindegy, hova nézünk, mindenhol ellentmondásokat látunk: Trump, Oroszország, Zelenszkij mind teljesen eltérő állásponton vannak”
– magyarázza az orosz ezredes.
Hangsúlyozza: a területeken kívül nincs megegyezés a biztonsági garanciákról, Zelenszkij legitimitásáról sem, sőt, bizonyos kérdésekről, például az Ukrajna területén állomásozó NATO-katonákról még a NATO-n belül sincs konszenzus.
A lehető legjobb eredményt kell elérnünk, hogy legalább Herszon és Zaporizzsja területeket vissza tudjuk szerezni”
– javasolta az ezredes a frontvonalon harcoló katonáknak. Herszon és Zaporizzsja megyék Ukrajna területei, melyeket Oroszország 2022 őszén „annektált.”
Amikor Trump a különleges művelet lezárulásának dátumairól beszél, ez csak vágyálom”
- tette hozzá Matvijcsuk, aki úgy látja, az ukrán haderő is ellentámadásra készül.
Anatolij Matvijcsuk már nincs döntéshozói helyzetben az orosz haderőben, viszont biztonságpolitikai elemzőként befolyásolhatja kijelentéseivel az orosz közvélemény helyzetet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
