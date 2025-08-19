Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

A kínai ipari minisztérium újabb egyeztetést tartott a napenergia-ipar képviselőivel, ahol a túlkapacitás csökkentése és a szélsőséges árverseny megfékezése volt a fő téma.

A keddi találkozón - amely már a második volt két hónapon belül - a minisztérium felszólította az ágazat szereplőit, hogy

közösen mozdítsák elő az iparág egészséges és fenntartható fejlődését, valamint fékezzenek meg minden olyan versenyt, ami önös érdekekre és alacsony árakra épül

- számolt be a Reuters.

A júliusi egyeztetésen a tárca már jelezte, hogy elő kell segíteni "az elavult termelési kapacitások rendezett kivonását", ami megerősíteni látszik azokat a várakozásokat, hogy a kormány

szigorúbban fogja szabályozni a túlméretezett szektort.

A kínai napenergia-ipar legnagyobb vállalatai 2024-ben munkaerejük közel egyharmadát leépítették, miközben a gyártási értéklánc veszteségei tavaly elérték a 40 milliárd dollárt. Mivel Kína nagyjából kétszer annyi napelemtáblát képes gyártani, mint amennyit a világ idén megvásárol, az elemzők szerint a gyártókapacitás 20-30%-át vagy még többet kellene leépíteni ahhoz, hogy az iparág visszatérjen a nyereségességhez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images