  • Megjelenítés
Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon
Globál

Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

Portfolio
A kínai ipari minisztérium újabb egyeztetést tartott a napenergia-ipar képviselőivel, ahol a túlkapacitás csökkentése és a szélsőséges árverseny megfékezése volt a fő téma.

A keddi találkozón - amely már a második volt két hónapon belül - a minisztérium felszólította az ágazat szereplőit, hogy

közösen mozdítsák elő az iparág egészséges és fenntartható fejlődését, valamint fékezzenek meg minden olyan versenyt, ami önös érdekekre és alacsony árakra épül

- számolt be a Reuters.

A júliusi egyeztetésen a tárca már jelezte, hogy elő kell segíteni "az elavult termelési kapacitások rendezett kivonását", ami megerősíteni látszik azokat a várakozásokat, hogy a kormány

szigorúbban fogja szabályozni a túlméretezett szektort.

A kínai napenergia-ipar legnagyobb vállalatai 2024-ben munkaerejük közel egyharmadát leépítették, miközben a gyártási értéklánc veszteségei tavaly elérték a 40 milliárd dollárt. Mivel Kína nagyjából kétszer annyi napelemtáblát képes gyártani, mint amennyit a világ idén megvásárol, az elemzők szerint a gyártókapacitás 20-30%-át vagy még többet kellene leépíteni ahhoz, hogy az iparág visszatérjen a nyereségességhez.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2230159850
Globál
Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility