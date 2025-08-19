Leránthatja a leplet a keleti nagyhatalom a szupertitkos fegyvereiről: hatalmas erőfitogtatásra készül Peking

Az előkészületekről készült műholdképek alapján legalább öt különböző együttműködő harci repülőgép (Collaborative Combat Aircraft, CCA) típusú drón bemutatására számítanak a Pekingben tartandó parádén. Ezek mellett a már ismert GJ-11 Sharp Sword lopakodó, repülőszárny kialakítású drón és közepes magasságú, nagy hatótávolságú (MALE) típusok is felvonulnak az eseményen.

New loyal wingman combat drones are expected to be unveiled at this year's Victory Parade in Beijing.China is at the forefront of automated destruction. pic.twitter.com/cj8Gj6v9RX https://t.co/cj8Gj6v9RX — Zhao DaShuai 东北进修 (@zhao_dashuai) August 3, 2025

Az egyik most látható új drón erősen hasonlít az FH-97-es típusra, amely az amerikai Kratos cég XQ-58A Valkyrie drónjának kínai megfelelője.

A többi bemutatandó eszköz azonban nem egyezik meg a korábban ismert kínai típusokkal.

A napokban újabb képek jelentek meg két másik dróntípusról is, amelyek faroknélküli, módosított delta szárnyakkal rendelkeznek. Ezek méretük alapján jelentősen nagyobbak, mint az FH-97-hez hasonló modell, ami magasabb teljesítményre utal. Az egyik ilyen drón nagyon hasonlít ahhoz a repülőgéphez vagy maketthez, amelyet korábban a kínai Senjang repülőgépgyár főüzemében készült műholdképeken azonosítottak.

Various UAVs to be displayed at the September 3 military parade in Beijing #China pic.twitter.com/yQiVnm2jEM https://twitter.com/hashtag/China?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — C4H10FO2P ️ (@markito0171) August 17, 2025

A parádén, amely Japán második világháborús legyőzésének 80. évfordulóját ünnepli, a kínai hatóságok szerint számos "új típusú harci képesség" kerül bemutatásra. A pilóta nélküli repülőgépek között egy új, függőleges fel- és leszállásra képes drón is szerepel, ez kifejezetten ritkának számít.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden bemutatott eszköz áll feltétlenül hadrendbe állítás előtt, némelyik csak makett lehet.

Ugyanakkor a korábbi kínai katonai parádékon bemutatott tervek közül sok később valódi képességgé fejlődött, mint például a GJ-11 drón. A bemutatók a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) átfogó modernizációs törekvéseit tükrözik. Bár a PLA továbbra is erős regionális fókusszal rendelkezik, beleértve a Tajvannal kapcsolatos katonai felkészülést és a dél-kínai-tengeri területi követelések érvényesítését, egyre inkább törekszik hatalma távolabbi területekre való kiterjesztésére is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio