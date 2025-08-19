  • Megjelenítés
Leránthatja a leplet a keleti nagyhatalom a szupertitkos fegyvereiről: hatalmas erőfitogtatásra készül Peking
Kína több új típusú katonai drónt mutat be a szeptember 3-i nagyszabású katonai parádén, köztük több olyan pilóta nélküli repülőgépet, amelyek most először jelennek meg a nyilvánosság előtt - írta meg a The War Zone.

Az előkészületekről készült műholdképek alapján legalább öt különböző együttműködő harci repülőgép (Collaborative Combat Aircraft, CCA) típusú drón bemutatására számítanak a Pekingben tartandó parádén. Ezek mellett a már ismert GJ-11 Sharp Sword lopakodó, repülőszárny kialakítású drón és közepes magasságú, nagy hatótávolságú (MALE) típusok is felvonulnak az eseményen.

Az egyik most látható új drón erősen hasonlít az FH-97-es típusra, amely az amerikai Kratos cég XQ-58A Valkyrie drónjának kínai megfelelője.

A többi bemutatandó eszköz azonban nem egyezik meg a korábban ismert kínai típusokkal.

A napokban újabb képek jelentek meg két másik dróntípusról is, amelyek faroknélküli, módosított delta szárnyakkal rendelkeznek. Ezek méretük alapján jelentősen nagyobbak, mint az FH-97-hez hasonló modell, ami magasabb teljesítményre utal. Az egyik ilyen drón nagyon hasonlít ahhoz a repülőgéphez vagy maketthez, amelyet korábban a kínai Senjang repülőgépgyár főüzemében készült műholdképeken azonosítottak.

A parádén, amely Japán második világháborús legyőzésének 80. évfordulóját ünnepli, a kínai hatóságok szerint számos "új típusú harci képesség" kerül bemutatásra. A pilóta nélküli repülőgépek között egy új, függőleges fel- és leszállásra képes drón is szerepel, ez kifejezetten ritkának számít.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden bemutatott eszköz áll feltétlenül hadrendbe állítás előtt, némelyik csak makett lehet.

Ugyanakkor a korábbi kínai katonai parádékon bemutatott tervek közül sok később valódi képességgé fejlődött, mint például a GJ-11 drón. A bemutatók a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) átfogó modernizációs törekvéseit tükrözik. Bár a PLA továbbra is erős regionális fókusszal rendelkezik, beleértve a Tajvannal kapcsolatos katonai felkészülést és a dél-kínai-tengeri területi követelések érvényesítését, egyre inkább törekszik hatalma távolabbi területekre való kiterjesztésére is.

