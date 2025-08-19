Meghozta a döntést Donald Trump: nyíltan elmondta, mennek-e amerikai katonák Ukrajnába

Trump arról beszélt egyebek mellett az interjúban, hogy az európai országok katonákat akarnak küldeni Ukrajnába békefenntartónak, ez pedig szerinte „nem valószínű, hogy probléma lesz.”
A Fox News riportere ezután arról kérdezte az elnököt, amerikai katonák is mennek-e az európai bajtársaikkal, tud-e bármilyen biztosítékot adni arra, hogy nem mennek.
Biztosítom önt, én vagyok az elnök. Én csak azon dolgozom, hogy többé ne haljanak meg az emberek”
– mondta az amerikai vezető.
Tegnap Donald Trump a Fehér Házban többször is utalt arra, hogy nem kizárható, hogy amerikai katonák mennek Ukrajnába békefenntartónak, emellett betonbiztos biztonsági garanciákról is beszélt. Az európai vezetőkkel, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való beszélgetés után viszont már sokkal enyhébben fogalmazott.
Címlapkép forrása: Portfolio
