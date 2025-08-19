  • Megjelenítés
Meghozta a döntést Donald Trump: nyíltan elmondta, mennek-e amerikai katonák Ukrajnába
Globál

Meghozta a döntést Donald Trump: nyíltan elmondta, mennek-e amerikai katonák Ukrajnába

Portfolio
Tegnap még kétértelmű nyilatkozatokat tett Donald Trump amerikai elnök arról, mennek-e amerikai katonák Ukrajnába békefenntartónak, ha vége a háborúnak, ma egyértelműen kimondta a Fox News műsorán: Amerika nem küld Ukrajnába fegyvereseket.

Trump arról beszélt egyebek mellett az interjúban, hogy az európai országok katonákat akarnak küldeni Ukrajnába békefenntartónak, ez pedig szerinte „nem valószínű, hogy probléma lesz.”

A Fox News riportere ezután arról kérdezte az elnököt, amerikai katonák is mennek-e az európai bajtársaikkal, tud-e bármilyen biztosítékot adni arra, hogy nem mennek.

Biztosítom önt, én vagyok az elnök. Én csak azon dolgozom, hogy többé ne haljanak meg az emberek”

– mondta az amerikai vezető.

Tegnap Donald Trump a Fehér Házban többször is utalt arra, hogy nem kizárható, hogy amerikai katonák mennek Ukrajnába békefenntartónak, emellett betonbiztos biztonsági garanciákról is beszélt. Az európai vezetőkkel, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való beszélgetés után viszont már sokkal enyhébben fogalmazott.

Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2211518350-építészet-épület-kultúra-madrid-múzeum-művészet-spanyol-történelem-turizmus-zászló
Globál
Rejtélyes adathiány akadályozza a nyomozást a spanyol áramkatasztrófa ügyében
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility