Megszólalt a NATO főtitkára: nem volt szó Washingtonban Ukrajna egyik legfontosabb biztonsági garanciájáról
Megszólalt a NATO főtitkára: nem volt szó Washingtonban Ukrajna egyik legfontosabb biztonsági garanciájáról

A NATO főtitkára szerint nem tárgyaltak amerikai vagy európai csapatok Ukrajnába küldéséről Zelenszkij washingtoni találkozóján - közölte a Kyiv Independent.

Mark Rutte NATO-főtitkár a Fox Newsnak adott nyilatkozatában cáfolta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 18-i washingtoni találkozóján Donald Trump amerikai elnökkel és európai vezetőkkel megvitatták volna külföldi csapatok Ukrajnába küldésének lehetőségét.

"Egyáltalán nem beszéltünk erről ma" - mondta Rutte a csapatok esetleges bevetésére vonatkozó kérdésre. Hozzátette, hogy ez része lesz a most kezdődő tárgyalásoknak, és a következő napokban, hetekben próbálják majd megvitatni a kérdést.

A biztonsági garanciákról tárgyaltunk, és ezeken fogunk dolgozni a következő napokban, majd újabb virtuális találkozót tartunk a vezetők csoportjával és az elnökkel

- tette hozzá Rutte.

Ukrajna régóta hangsúlyozza a szövetségeseitől kapott kötelező érvényű biztonsági garanciák fontosságát egy esetleges tűzszünet után, figyelmeztetve, hogy határozott kötelezettségvállalások nélkül Oroszország újracsoportosíthat és újabb inváziót indíthat.

Franciaország és az Egyesült Királyság már ígéretet tett arra, hogy csapatokkal járul hozzá egy esetleges tűzszünetet felügyelő nemzetközi erőhöz. A vezetők többször is találkoztak a biztonsági garanciák megvitatására, egyes szövetségesek készek szárazföldi csapatokat biztosítani, míg mások a légi és tengeri támogatásra összpontosítanak.

Emmanuel Macron francia elnök, aki csatlakozott Zelenszkijhez és Trumphoz Washingtonban, a találkozó után kijelentette, hogy a biztonsági garanciák nem foglalják magukban a NATO-tagságot, hanem egy erős ukrán hadseregre támaszkodnának, amelyet az "együttműködésre hajlandók koalíciójának" kötelezettségvállalásai támogatnak.

