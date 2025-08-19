  • Megjelenítés
Megszólalt Európa erős embere: naiv, aki azt hiszi, Putyin békét akar
Megszólalt Európa erős embere: naiv, aki azt hiszi, Putyin békét akar

MTI
Nem osztja Donald Trump derűlátását a békeszerződés megkötésének lehetőségéről Emmanuel Macron, a francia elnök erről az amerikai NBC News csatornának beszélt.

Ha megnézem a helyzetet és a tényeket, nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna, de talán túl borúlátó vagyok

- nyilatkozta a francia államfő.

Emmanuel Macron egy másik keddi interjúban arról beszélt: Vlagyimir Putyin "egy ragadozó, egy ogre a küszöbünkön, akinek folyamatosan ennie kell a saját túlélése érdekében". A francia elnök az LCI csatornának elmondta: 2007-2008 (a grúziai orosz beavatkozás) óta Putyin ritkán tartotta be ígéreteit. Folyamatosan destabilizáló erő volt és megpróbálta felülvizsgálni a határokat, hogy kiterjessze hatalmát.

A francia államfő úgy vélte, hogy "Oroszország tartósan destabilizáló erővé és potenciális fenyegetéssé vált sokunk számára". Hozzátette: egy ország, amely költségvetésének 40 százalékát katonai célú felszerelésekre költi és több mint 1,3 milliós hadsereget mozgósított, nem fog egyik napról a másikra visszatérni a békéhez és a nyitott demokratikus rendszerhez.

Emmanuel Macron szerint Oroszország fenyegetést jelenet az európaiak számára. "Nem szabad naivnak lennünk" - vélekedett.

Címlapkép forrása: EU

