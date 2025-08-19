  • Megjelenítés
Nagyon úgy néz ki, Zelenszkij hajlandó tárgyalni a háború legégetőbb kérdéséről Putyinnal
Globál

Nagyon úgy néz ki, Zelenszkij hajlandó tárgyalni a háború legégetőbb kérdéséről Putyinnal

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 18-án bejelentette, hogy a területi kérdéseket közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kívánja megvitatni a lehetséges béketárgyalásokon - írta meg a Kyiv Independent.

A területi kérdés olyan téma, amit Putyin és én fogunk megvitatni. A biztonsági garanciákról valószínűleg partnereinkkel fogunk tárgyalni

- mondta Zelenszkij a Fehér Ház előtt, miután találkozott Trumppal és európai vezetőkkel.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész feltételek nélküli béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal. "Készen állunk bármilyen formátumú vezetői szintű találkozóra. Ha Ukrajna feltételeket szabna egy globális találkozóhoz, akkor az oroszok 100 feltételt támasztanának. Ezért úgy gondolom, feltételek nélkül kell találkoznunk" - fogalmazott.

Zelenszkij szerint a béketárgyalásokon figyelembe kell venni, hogy Ukrajna egyes részeit nem katonai erővel foglalták el. "Fontos megérteni, hogy országunk egyes részeit, például a keleti területeket és a Krímet nem azért foglalták el, mert az egyik hadsereg kiszorította a másikat. A Krímben például nem voltak tömeges ellenségeskedések."

A béketárgyalások részét képezi majd az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek visszatérésének kérdése is.

Az ukrán elnök szerint Ukrajnának további finanszírozásra lesz szüksége az orosz támadások folytatódása miatt. "Európai partnereinknek meg kell érteniük, hogy egy ideig finanszírozási forrást kell találnunk. Ennek a biztonsági garanciák részét kell képeznie."

Zelenszkij bejelentette, hogy megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy amikor Ukrajna készen áll a hazai gyártású drónok exportjára, Washington kész lesz megvásárolni ezeket a katonai eszközöket, támogatva ezzel az ukrán dróngyártást.

Az ukrán elnök szerint több mint 30 ország áll készen arra, hogy támogassa Ukrajnát és biztonsági garanciákat nyújtson. A koalícióban európai országok, Kanada és Japán is részt vesznek. Ukrajna egyes szövetségesei készek békefenntartó erőket biztosítani a terepen, mások más módon nyújtanak támogatást. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi békefenntartók jelenlétét a Kreml - eddig legalábbis - kategorikusan elutasította.

Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump és Zelenszkij

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Marius Borg hoiby
Globál
Nemi erőszak és bántalmazás: súlyos vádak a koronaherceg ellen
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility