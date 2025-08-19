Nagyon úgy néz ki, Zelenszkij hajlandó tárgyalni a háború legégetőbb kérdéséről Putyinnal

A területi kérdés olyan téma, amit Putyin és én fogunk megvitatni. A biztonsági garanciákról valószínűleg partnereinkkel fogunk tárgyalni

- mondta Zelenszkij a Fehér Ház előtt, miután találkozott Trumppal és európai vezetőkkel.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész feltételek nélküli béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal. "Készen állunk bármilyen formátumú vezetői szintű találkozóra. Ha Ukrajna feltételeket szabna egy globális találkozóhoz, akkor az oroszok 100 feltételt támasztanának. Ezért úgy gondolom, feltételek nélkül kell találkoznunk" - fogalmazott.

Zelenszkij szerint a béketárgyalásokon figyelembe kell venni, hogy Ukrajna egyes részeit nem katonai erővel foglalták el. "Fontos megérteni, hogy országunk egyes részeit, például a keleti területeket és a Krímet nem azért foglalták el, mert az egyik hadsereg kiszorította a másikat. A Krímben például nem voltak tömeges ellenségeskedések."

A béketárgyalások részét képezi majd az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek visszatérésének kérdése is.

Az ukrán elnök szerint Ukrajnának további finanszírozásra lesz szüksége az orosz támadások folytatódása miatt. "Európai partnereinknek meg kell érteniük, hogy egy ideig finanszírozási forrást kell találnunk. Ennek a biztonsági garanciák részét kell képeznie."

Zelenszkij bejelentette, hogy megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy amikor Ukrajna készen áll a hazai gyártású drónok exportjára, Washington kész lesz megvásárolni ezeket a katonai eszközöket, támogatva ezzel az ukrán dróngyártást.

Az ukrán elnök szerint több mint 30 ország áll készen arra, hogy támogassa Ukrajnát és biztonsági garanciákat nyújtson. A koalícióban európai országok, Kanada és Japán is részt vesznek. Ukrajna egyes szövetségesei készek békefenntartó erőket biztosítani a terepen, mások más módon nyújtanak támogatást. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi békefenntartók jelenlétét a Kreml - eddig legalábbis - kategorikusan elutasította.

