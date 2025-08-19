Nagyon úgy néz ki, Zelenszkij hajlandó tárgyalni a háború legégetőbb kérdéséről Putyinnal

A területi kérdés olyan téma, amit Putyin és én fogunk megvitatni. A biztonsági garanciákról valószínűleg partnereinkkel fogunk tárgyalni
- mondta Zelenszkij a Fehér Ház előtt, miután találkozott Trumppal és európai vezetőkkel.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész feltételek nélküli béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal. "Készen állunk bármilyen formátumú vezetői szintű találkozóra. Ha Ukrajna feltételeket szabna egy globális találkozóhoz, akkor az oroszok 100 feltételt támasztanának. Ezért úgy gondolom, feltételek nélkül kell találkoznunk" - fogalmazott.
Zelenszkij szerint a béketárgyalásokon figyelembe kell venni, hogy Ukrajna egyes részeit nem katonai erővel foglalták el. "Fontos megérteni, hogy országunk egyes részeit, például a keleti területeket és a Krímet nem azért foglalták el, mert az egyik hadsereg kiszorította a másikat. A Krímben például nem voltak tömeges ellenségeskedések."
A béketárgyalások részét képezi majd az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek visszatérésének kérdése is.
Az ukrán elnök szerint Ukrajnának további finanszírozásra lesz szüksége az orosz támadások folytatódása miatt. "Európai partnereinknek meg kell érteniük, hogy egy ideig finanszírozási forrást kell találnunk. Ennek a biztonsági garanciák részét kell képeznie."
Zelenszkij bejelentette, hogy megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy amikor Ukrajna készen áll a hazai gyártású drónok exportjára, Washington kész lesz megvásárolni ezeket a katonai eszközöket, támogatva ezzel az ukrán dróngyártást.
Az ukrán elnök szerint több mint 30 ország áll készen arra, hogy támogassa Ukrajnát és biztonsági garanciákat nyújtson. A koalícióban európai országok, Kanada és Japán is részt vesznek. Ukrajna egyes szövetségesei készek békefenntartó erőket biztosítani a terepen, mások más módon nyújtanak támogatást. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi békefenntartók jelenlétét a Kreml - eddig legalábbis - kategorikusan elutasította.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ismét ölt a légkondicionáló
Öt ember halt meg New Yorkban.
Tízszer drágább a bankolás? - Új eszközzel lép fel az MNB
Akár bankon belül is lehetne sokkal olcsóbb.
Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump és Zelenszkij
Hajlandó Kijev területi kérdésekről tárgyalni.
Lehetetlen trilemmával áll szemben a magyar egészségügy - Interjú
A Kórházszövetség nemrégiben megválasztott elnökének exkluzív interjúja.
Véget ért a találkozó a Fehér Házban – Itt van Donald Trump bejelentése
Lezárult a csúcstalálkozó.
Trump váratlanul felhívta Putyint a Fehér Házban zajló csúcstalálkozón (2.)
Senki nem érti, mi történt.
Trump már látja a háború végét, de lehet, hogy van egy komoly probléma a Fehér Házban történtekkel
Ez így nem valószínű, hogy közelebb hozza a háború végét.
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.