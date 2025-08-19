  • Megjelenítés
Nemi erőszak és bántalmazás: súlyos vádak a koronaherceg ellen
Globál

Nemi erőszak és bántalmazás: súlyos vádak a koronaherceg ellen

Portfolio
A norvég koronahercegnő legidősebb fiát 32 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, köztük legalább négy nemi erőszakkal, ami akár tíz év börtönbüntetést is vonhat maga után – írta meg az Euronews.

A norvég ügyészség hétfőn jelentette be, hogy vádat emeltek Marius Borg Høiby, Mette-Marit koronahercegnő legidősebb fia ellen egy hosszas nyomozást követően.

Az állami média beszámolója szerint Sturla Henriksbø oslói ügyész közlése alapján Høiby elítélése esetén akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

A férfit közel három tucat vádpontban találták bűnösnek, köztük több rendbeli nemi erőszak és bántalmazás miatt.

A vádak között szerepel továbbá egy korábbi partner elleni erőszak, halálos fenyegetések és közlekedési szabálysértések is.

A 28 éves Høiby, aki Haakon koronaherceg mostohafia, nem rendelkezik királyi címmel és hivatalos kötelezettségekkel. A férfi a tavalyi évben több letartóztatás és vádak miatt már a hazai közvélemény figyelmének középpontjába került.

Høiby jelenleg szabadlábon várja a tárgyalást, mivel az ügyészség egyelőre nem látja indokoltnak letartóztatását.

Henriksbø szerint a tárgyalás jövő év január közepén kezdődhet és körülbelül hat hétig tarthat.

Petar Sekuli, Høiby védőügyvédje egy e-mailben küldött nyilatkozatban közölte, hogy védence "tagadja a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádakat, valamint az erőszakkal kapcsolatos vádak többségét is". Hozzátette, hogy Høiby "részletes beszámolót fog adni a saját verziójáról a bíróság előtt".

A norvég királyi palota közleménye szerint az ügy a bíróságra tartozik, és nem kívánnak további kommentárt fűzni az esethez.

Címlapkép forrása: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2230159850
Globál
Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility