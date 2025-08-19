Nemi erőszak és bántalmazás: súlyos vádak a koronaherceg ellen

A norvég ügyészség hétfőn jelentette be, hogy vádat emeltek Marius Borg Høiby, Mette-Marit koronahercegnő legidősebb fia ellen egy hosszas nyomozást követően.
Az állami média beszámolója szerint Sturla Henriksbø oslói ügyész közlése alapján Høiby elítélése esetén akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.
A férfit közel három tucat vádpontban találták bűnösnek, köztük több rendbeli nemi erőszak és bántalmazás miatt.
A vádak között szerepel továbbá egy korábbi partner elleni erőszak, halálos fenyegetések és közlekedési szabálysértések is.
A 28 éves Høiby, aki Haakon koronaherceg mostohafia, nem rendelkezik királyi címmel és hivatalos kötelezettségekkel. A férfi a tavalyi évben több letartóztatás és vádak miatt már a hazai közvélemény figyelmének középpontjába került.
Høiby jelenleg szabadlábon várja a tárgyalást, mivel az ügyészség egyelőre nem látja indokoltnak letartóztatását.
Henriksbø szerint a tárgyalás jövő év január közepén kezdődhet és körülbelül hat hétig tarthat.
Petar Sekuli, Høiby védőügyvédje egy e-mailben küldött nyilatkozatban közölte, hogy védence "tagadja a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádakat, valamint az erőszakkal kapcsolatos vádak többségét is". Hozzátette, hogy Høiby "részletes beszámolót fog adni a saját verziójáról a bíróság előtt".
A norvég királyi palota közleménye szerint az ügy a bíróságra tartozik, és nem kívánnak további kommentárt fűzni az esethez.
Címlapkép forrása: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images
