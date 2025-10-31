Préda: Rés az akváriumon

Kákonyi Dávid 2025. október 31. 08:00

Intelligens izzók, wifin kommunikáló hűtők és mosógépek, okosautók és hangvezérelt asszisztensek világában élünk. Azok eszközök pedig, amelyek az interneten keresztül kommunikálnak, nem kívánt be- és kilépési pontokat jelenthetnek privát szféránkba. A Préda harmadik részében az IOT eszközök biztonsági kockázatairól lesz szó, köztük a már ma is utakon futó szoftveresen fejlett autókról, amelyekre már nem csak közlekedési eszközként, hanem kütyüként is kell gondolnunk.