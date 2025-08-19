Rejtélyes adathiány akadályozza a nyomozást a spanyol áramkatasztrófa ügyében

Történelmi áramszünet bénította meg Spanyolországot és Portugáliát, amikor az Ibériai-félsziget elektromos hálózatában április 28-án dominóhatás indult el. Azt azonban a mai napig nem tudták egyértelműen kimondani, hogy mi okozta az esetet. Az európai átvitelrendszer-üzemeltetők egyesülete az eset után azonnal megkezdte a vizsgálatokat, viszont nem várt probléma miatt húzódik a tényfeltárás.

A dokumentum elkészítése során a szakembereknek komoly nehézségekkel kellett szembenézniük, ugyanis az érintettek (termelők és hálózatüzemeltetők)

nem tudták a kért adatokat maradéktalanul rendelkezésre bocsátani, vagy nem megfelelő minőségű adatokat szolgáltattak.

Az ENTSO-E ennek ellenére tervezetten októberben befejezi a tényfeltáró anyagot, amelyet várhatóan három–négy hónappal később követ majd a végleges jelentés. A záró dokumentum nemcsak a konkrét áramszünet kiváltó okait részletezi majd, hanem az ibériai villamosenergia-rendszer viselkedését is elemzi az eseményt megelőző napokban.

A spanyolországi hivatalos vizsgálatok eddig arra mutattak rá, hogy április 28-án reggel jelentős hálózati ingadozások történtek, amelyek kezelésére a rendszerirányító Red Eléctrica több beavatkozást hajtott végre. Ezek azonban nem voltak elegendők ahhoz, hogy megakadályozzák a feszültségemelkedést, amely végül hozzájárult a kiterjedt áramszünet kialakulásához.

