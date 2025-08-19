Szomorú térképek érkeztek Magyarországról: még mindig nagy a baj egyes területeken

Portfolio Agrárszektor 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az elmúlt hét során jellemzően anticiklonális, száraz és meleg időjárás uralkodott, záporok, zivatarok csak a hétvége folyamán érkeztek. Szombaton főként a déli, vasárnap pedig már az ország több területén is előfordult csapadék, azonban rendkívül egyenetlen eloszlásban.

Míg a Dunántúl jelentős részén egyáltalán nem esett, az északi területeken helyenként 20 mm-t meghaladó mennyiség is előfordult,

Poroszlón pedig kiemelkedő, 61 mm csapadékot mértek.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszege országszerte 20-60 mm-rel maradt el a sokéves átlagtól,

a helyzet pedig különösen a Duna-Tisza közén kritikus, ahol július közepe óta helyenként még 10 mm eső sem hullott.

A 90 napos időszakot vizsgálva 60-130 mm-es hiány mutatkozik a korábbi években mért átlagos értékekhez képest. Ennek következtében az aszály területi kiterjedése és súlyossága is növekedett az előző héthez viszonyítva.

A talajnedvesség állapota aggasztó:

csak azokon a kisebb területeken megfelelő a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma, ahol legalább 20 mm csapadék hullott a hétvégén.

Az ország döntő részén azonban a felső fél méteres talajréteg kritikusan száraz, a mélyebb rétegek pedig már június közepe óta rendkívüli vízhiánnyal küzdenek.

A nyári növénykultúrákat rendkívül megviselte a június-július eleji csapadékhiány.

Bár július második hetétől augusztus első hetéig egyes területeken jelentősebb esőzések voltak, az állományok sok helyen fejletlenek maradtak, zöld tömegük jóval elmarad a szokásostól, és már megkezdődött a növényszáradás.

Az április eleje óta összegzett csapadékmennyiség mindössze fele-ötöde az optimális mennyiségnek. A hőmérséklet alakulása változatos képet mutatott: a kezdeti kedvező értékek után a májusi tartós hűvös idő hátráltatta a növények fejlődését, majd júniusban hirtelen és tartósan beköszöntött a nyári meleg.

