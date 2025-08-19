Szomorú térképek érkeztek Magyarországról: még mindig nagy a baj egyes területeken

Az elmúlt hét során jellemzően anticiklonális, száraz és meleg időjárás uralkodott, záporok, zivatarok csak a hétvége folyamán érkeztek. Szombaton főként a déli, vasárnap pedig már az ország több területén is előfordult csapadék, azonban rendkívül egyenetlen eloszlásban.
Míg a Dunántúl jelentős részén egyáltalán nem esett, az északi területeken helyenként 20 mm-t meghaladó mennyiség is előfordult,
Poroszlón pedig kiemelkedő, 61 mm csapadékot mértek.
Az elmúlt 30 nap csapadékösszege országszerte 20-60 mm-rel maradt el a sokéves átlagtól,
a helyzet pedig különösen a Duna-Tisza közén kritikus, ahol július közepe óta helyenként még 10 mm eső sem hullott.
A 90 napos időszakot vizsgálva 60-130 mm-es hiány mutatkozik a korábbi években mért átlagos értékekhez képest. Ennek következtében az aszály területi kiterjedése és súlyossága is növekedett az előző héthez viszonyítva.
A talajnedvesség állapota aggasztó:
csak azokon a kisebb területeken megfelelő a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma, ahol legalább 20 mm csapadék hullott a hétvégén.
Az ország döntő részén azonban a felső fél méteres talajréteg kritikusan száraz, a mélyebb rétegek pedig már június közepe óta rendkívüli vízhiánnyal küzdenek.
A nyári növénykultúrákat rendkívül megviselte a június-július eleji csapadékhiány.
Bár július második hetétől augusztus első hetéig egyes területeken jelentősebb esőzések voltak, az állományok sok helyen fejletlenek maradtak, zöld tömegük jóval elmarad a szokásostól, és már megkezdődött a növényszáradás.
Az április eleje óta összegzett csapadékmennyiség mindössze fele-ötöde az optimális mennyiségnek. A hőmérséklet alakulása változatos képet mutatott: a kezdeti kedvező értékek után a májusi tartós hűvös idő hátráltatta a növények fejlődését, majd júniusban hirtelen és tartósan beköszöntött a nyári meleg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
21%-ot hoztak ezek az európai részvények, de vaskos kockázatot is hordoznak
Jócskán felülteljesítették a piacot.
Visszavágta az AutoWallis részvényére vonatkozó célárát a Concorde
De továbbra is vételre ajánlják a papírt.
Az egész világtérképet átrajzolnák Afrikából, leleplezték a nagy tervet
Teljesen megváltozhat a világképünk.
Nemi erőszak és bántalmazás: súlyos vádak a koronaherceg ellen
Hatalmas botrány rázza meg Oslót.
Kínában óriási összegű készpénzinjekcióra kényszerültek
A cél a kötvénypiac stabilizálása volt.
Zöld lámpát kapott a felvásárlás, új tulajdonosa lehet a Generali bankjának
A héten szavaznak a részvényesek.
Most kiderül, melyek a legolcsóbb bankszámlacsomagok! - A tiéd köztük van?
Az MNB szakmai cikkében a számlaköltségeket elemzi.
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.