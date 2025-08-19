  • Megjelenítés
Szomorú térképek érkeztek Magyarországról: még mindig nagy a baj egyes területeken
HungaroMet friss agrometeorológiai elemzése szerint az ország nagy részén továbbra is súlyos mezőgazdasági aszály tapasztalható, amit a hétvégi szórványos csapadék csak kis területen enyhített. Aprilis eleje óta egyes régókban fele annyi, más területeken pedig csupán az ötödannyi csapadék hullott, mint ami optimális lenne. A nyári kapásnövények terméskilátásai jelentősen romlottak, és a további esőzések már nem javítanának a helyzeten.
Az elmúlt hét során jellemzően anticiklonális, száraz és meleg időjárás uralkodott, záporok, zivatarok csak a hétvége folyamán érkeztek. Szombaton főként a déli, vasárnap pedig már az ország több területén is előfordult csapadék, azonban rendkívül egyenetlen eloszlásban.

Míg a Dunántúl jelentős részén egyáltalán nem esett, az északi területeken helyenként 20 mm-t meghaladó mennyiség is előfordult,

Poroszlón pedig kiemelkedő, 61 mm csapadékot mértek.

Kép forrása: HungaroMet

Az elmúlt 30 nap csapadékösszege országszerte 20-60 mm-rel maradt el a sokéves átlagtól,

a helyzet pedig különösen a Duna-Tisza közén kritikus, ahol július közepe óta helyenként még 10 mm eső sem hullott.

Kép forrása: HungaroMet

A 90 napos időszakot vizsgálva 60-130 mm-es hiány mutatkozik a korábbi években mért átlagos értékekhez képest. Ennek következtében az aszály területi kiterjedése és súlyossága is növekedett az előző héthez viszonyítva.

A talajnedvesség állapota aggasztó:

csak azokon a kisebb területeken megfelelő a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma, ahol legalább 20 mm csapadék hullott a hétvégén.

Kép forrása: HungaroMet

Az ország döntő részén azonban a felső fél méteres talajréteg kritikusan száraz, a mélyebb rétegek pedig már június közepe óta rendkívüli vízhiánnyal küzdenek.

A nyári növénykultúrákat rendkívül megviselte a június-július eleji csapadékhiány.

Bár július második hetétől augusztus első hetéig egyes területeken jelentősebb esőzések voltak, az állományok sok helyen fejletlenek maradtak, zöld tömegük jóval elmarad a szokásostól, és már megkezdődött a növényszáradás.

Az április eleje óta összegzett csapadékmennyiség mindössze fele-ötöde az optimális mennyiségnek. A hőmérséklet alakulása változatos képet mutatott: a kezdeti kedvező értékek után a májusi tartós hűvös idő hátráltatta a növények fejlődését, majd júniusban hirtelen és tartósan beköszöntött a nyári meleg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

