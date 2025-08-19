Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Az amerikai, európai vezetők és Zelenszkij zárt ajtók mögött tárgyalnak, egyelőre nem tudni biztosan, mi a téma, milyen hangulatban zajlik a beszélgetés.

Jó esély van rá, hogy az eddig tárgyalt felvetéseket rágják át - a háború lezárása, az oroszokkal való tárgyalás, az Ukrajnának biztosított biztonsági garanciák és az oroszoknak adott területi engedmények.

Egyelőre semmilyen infó nem jött arról, hogy haladnak az egyeztetések.