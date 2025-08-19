  • Megjelenítés
Váratlan ajánlat érkezett: hiába van Putyin ellen elfogatóparancs, Svájc megkerülné a bíróságot
Svájc kész lenne mentességet biztosítani Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a letartóztatás alól, ha az ukrajnai háborúról szóló béketárgyalásokra érkezne az országba – közölte Ignazio Cassis svájci külügyminiszter kedden.

A bejelentés előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök múlt héten Alaszkában találkozott Putyinnal, majd azóta Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai szövetségessel is egyeztetett a háború lezárásáról.

Putyin ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) nemzetközi elfogatóparancsot adott ki az ukrán gyerekek jogellenes deportálása miatt. Cassis azonban a svájci SRF csatornának úgy nyilatkozott:

Az, hogy Putyint vendégül lássuk Svájcban anélkül, hogy letartóztatnánk, 100 százalékban megvalósítható. Ezt néhány nap alatt tisztázni tudjuk

- közölte a Bloomberg.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a mentesség kizárólag a béketárgyalások idejére vonatkozna, nem pedig egy esetleges magánútra.

Svájc tavaly már rendezett egy kétnapos ukrajnai békekonferenciát, ám akkor Oroszország nem kapott meghívást, mivel korábban többször jelezte, hogy nem kíván részt venni az ilyen egyeztetéseken.

